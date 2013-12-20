Yolsuzluk operasyonu AKP'nin oy oranını nasıl etkiler?

Mart ayında yapılacak yerel seçimler için adayların açıklandığı bir dönemde başlayan bu operasyon dikkatleri herşeyden uzaklaştırıp kendi üzerine çekti. Hem Meclis'te hem de hükümette tansiyon yükseldi.

Henüz çok yeni olduğu için operasyonun oylara bir yansıması olup olmayacağ konusunda yapılmış ve açıklanmış bir araştırma yok. Ancak Wall Street Journal'a konuşan araştırma şirketleri yöneticilerinin öngörülerine göre yaşananların AKP'nin oy oranlarına etkisi en az 2 en çok 5 puan olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ekonomiye de olumsuz yansıması durumunda ise oylara etki daha keskin bir şekilde ortaya çıkacak

3 farklı Araştırma Şirketi yöneticisinin cemaat AKP gerilimi ve rüşvet operasyonunun oylara etkisi konusundaki görüşleri şöyle:

Adil Gür (A&G Araştırma Şirketi sahibi)

"Dünyanın her yerinde seçmen davranışını en çok etkileyen şey ekonomi. Son 10 yılda büyüme rakamlarını yan yana koyun. Yanına da AKP oy oranını koyun. Arada ilişki vardır. Toplumun 2/3'ü buna bakar. Ekonomi iyiyse, insanlar da mutluysa kaset, dava oy oranlarını etkilemez.

Türkiye'de Gezi olayları da Cemaat gerilimi de AKP oylarını bir parça etkiledi. Ama siyasi partilerin oy oranları arasında ciddi farklılıklar var. Olaylar Ak Parti oylarında göreceli düşüşe neden olabilir. Ama bu yerel seçimde sonuçları etkilemez.

Türkiye son yıllarda çok kutuplaştı. Polarizasyon az. Partiler için "Ağzıyla kuş tutsa oy vermem" diyen kitle arttı. Bugünden tahmin etmek zor olsa da bu olay nedeniyle Ak Parti'ye oy vermekten vazgeçenler olabileceğine, ama bunun yerel seçimlerde sonucu etkilemeyeceğine inanıyorum.

Ben AKP'nin bu pazar seçim olsa yüzde 45'in üzerinde oy alırsa başarılı, yüzde 45'in altında oy alırsa başarısız olacağını düşünüyorum."

Murat Sarı (Konsensus Araştırma ve Danışmanlık'ın sahibi)

Yerel seçimlerde oylarda adayın etkisi yüzde 65, ekonominin etkisi yüzde 15'dir. Kalanını gündem ve siyaset belirler. İnsanlar daha çok günlük yaşamlarında ne hissettiklerine bakıp karar alırlar. Ama son yaşanan olayların etkisi olacaktır.

Ak Parti en muktedir, dediğim dedik iktidar. Ama operasyonun başlayacağından İçişleri Bakanı'nın haberi yok. Böyle şeyler güven sarsar. Bana kalırsa bu pazar seçim olsa Ak Parti'nni oyu en az 5 puan düşmüştür.

Oy kaybı farklı şehirleri farklı etkiler. Örneğin İstanbul için çok etkili olur. Ben İstanbul'da kazananın virgülden sonraki üçüncü hane ile belirleneceğine inanıyorum.

Yiye yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de yüz kişiden 25'i cemaatin hizmetlerini takdir ediyor. Gülen Cemaatini beğeniyorum diyenlerin yüzde 85'i AKP'ye oy veriyor. CHP'nin oy oranı yüzde 1-2. Cemaatlerde değişim olur. Hem de tek bir mesaj ile bir gecede bir partiden diğerne geçebilir. Ama cemaat kime oy verebilir ki? CHP'ye veremez. MHP'yle de kavgalı.

Hakan Bayrakçı (Sonar Araştırma Şirketi YKB)

Tüm bu yaşananlar oy oranını etkileyecektir. Semra Özal'ın Hasbahçe görüntüleri nedeniyle Turgut Özal'ın 1980 sonlarına doğru aniden oyu düştü. Bu operasyon insanlara "Acaba mı?" dedirtir.

Evlerde yüksek miktarda para, ya da para sayma makineleri bulunduğu anlaşılırsa, açlık çekenin bundan etkilenmemesi mümkün mü— Olayların ardından emniyet müdürlerinin görevden alınması da ya da herhangi bir müdahale algısı da oyların düşmesine neden olacaktır. Çünkü zaten deşifre olan oldu. Bu saatten sonra ne kadar önlenirse önlensin bu algı oluştu.

Bir de Türkiye'de iktidarını muktedir kullanan bir iktidar var. Ancak şimdi o iktidarda çok önemli isimler, hatta 3 bakanın çocuğu gözaltına alınmışken bu olayın etkisi olacaktır.

Bence o etki AKP oylarına en az yüzde 2-3 oranında en çok da yüzde 5 oranında yansıyacaktır.