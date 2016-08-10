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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sabah 'FETÖ' operasyonuna katılan polis, akşam 'FETÖ'den gözaltına alındı

Karaman'da ise dün yapılan operasyonda 21 polis, 8'i öğretmen 29 kişi gözaltına alındı

10 Ağustos 2016 16:43

Konya'da darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine yönelik süren soruşturma kapsamında dün 30 kişinin gözaltına alındığı operasyona katılan polis memuru Hilmi Y., akşam Karaman'da sürdürülen aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, soruşturma kapsamında dün iş adamları ve akademisyenlerin aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı çıkan 73 kişiden 30'u gözaltına alındı.

30 kişinin gözaltına alındığı operasyona katılan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Hilmi Y., akşam evinde gözaltına alındı. Hilmi Y. ile birlikte 2 polis daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 polisin daha önce Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve o dönem Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. 3 polis, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karaman'a gönderildi.

Karaman'da ise dün yapılan operasyonda 21 polis, 8'i öğretmen 29 kişi gözaltına alındı.

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