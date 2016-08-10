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15 Temmuz Darbe Girişimi

MHP'nin kurultay kararını veren hâkim ile Kozmik Oda hâkimi tutuklandı

HSYK 2. Dairesi, darbe girişiminin ardında, 3 binin üzerinde hakim ve savcıyı açığa almıştı

10 Ağustos 2016 12:18

MHP'nin kurultaya gitmesi yönündeki kararı veren eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz ve Kozmik Oda araması nedeniyle HSYK'nın meslekten çıkarılmasını istediği Hakim Nihal Uslu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimlerden ikisi daha tutuklandı. CNN Türk'te yer alan habere göre, tutuklanan hakimlerden Burhan Yaz Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi olduğu sırada MHP'nin kurultaya gitmesi yönünde karar almış ve MHP yönetimi tarafından HSYK'ya şikayet edilmişti.

Şikayet dilekçesinde, "Yaz'ın, kurultayın yapılabileceği yönündeki karara ilişkin, kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifade ve delillere dayanarak karar tesis ettiği" belirtilmişti. MHP'nin şikayetinde, "Mahkeme hakimi tarafından söz konusu mahkeme kararının kasten ve MHP kongresine Paralel Devlet Yapılanması/Fetullahçı Terör Örgütü amaçlarına uygun bir müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği düşünülmektedir" suçlamasına yer verilmişti.

Tutuklanan diğer hakim Nihal Uslu ise, "Kozmik Oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında aramalar yapılması kararına imza atmıştı. Uslu, HSYK tarafından açığa alınmadan önce Ankara Hakimi, ondan önce ise kaldırılana kadar Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 10. maddesi uyarınca "özgürlük hakimi" olarak görev yapıyordu. HSYK Başmüfettişliği, "Kozmik Oda" kararı nedeniyle Uslu'nun meslekten ihracını talep etmişti.

HSYK 2. Dairesi, darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanarak, üç binin üzerinde hakim ve savcıyı açığa almış, savcılıklar bu kişiler hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, Anayasa Mahkemesinde raportör olan Tarık Kavak'ın arasında bulunduğu üç yargı mensubunun da dün tutuklandığı öğrenildi.

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