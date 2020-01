Kayseri'de 'FETÖ' soruşturması; eski AKP İl Başkanı dahil 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı

Kayseri Emniyeti'nin bu sabah başlattığı 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınanlar arasında ilginç isimler var. Mart 2014'te AKP'den istifa eden eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve eski AKP İl Başkanı Ömer Dengiz’in de bulunduğu 120 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi. 400 polisle eşzamanlı düzenlenen operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerinde arama yapılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve İngiltere Kayseri Fahri Konsolosu olan Mahmut Hiçyılmaz’ın da bulunduğu 120 iş adamı ve siyasetçi için gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken, diğerleri gözaltına alındı.

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ve diğer birimlerdeki 400 polis, 'FETÖ'ye üye oldukları ve mali destek sağladıkları iddiasıyla savcılık tarafından gözaltına alınmaları kararlaştırılan 120 işadamı ve siyasi ile ilgili operasyon başlattı.

Gözaltı kararı bulunanlar ve ev ile işyerlerinde arama yapılanlar arasında halen yurt dışında olan AkP’den iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 17-25 aralık operasyonu sonrası istifa ederek bağımsız kalan eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, AKP eski il başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı ve İngiltere Kayseri Fahri Konsolosu Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Erciyes Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptıktan sonra Fatih Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve 'FETÖ' soruşturmaları başlamadan önce yurt dışına kaçan, örgütün Türkiye’deki en önemli isimlerinden Prof. Şerif Ali Tekalan yer alıyor. 15’i kadın 120 iş adamı ve siyasi 'FETÖ'ye üye olmak, mali destek sağlamakla suçlanıyor.

9 kişi yurt dışında

Şüphelilerden eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 9’unun yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 111 kişi için gözaltı işlemi yapılırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramada bilgisayar ve dokümanlara el konularak, imajları alındı. Şüpheliler gruplar halinde sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmeye başlandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden 400 polis sabahın erken saatlerinde gözaltı kararı verilen işadamı ve siyasilerin ev işyerlerinde arama başlattı.

Gözaltı kararı verilen işadamı ve siyasetçiler adreslerine giden polis ekipleri tarafından emniyete getiriliyor:

Polis ekiplerinin iş adamlarının ev ve iş yerlerinde başlattığı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.