Sabah, Erdoğan'ı geçti: Yüksek faiz, işsizliği yüzde 10,7'ye taşıdı

Sabah gazetesi, Kasım ayında yüzde 10,7 ile yaklaşık 4 yılın en yükseğine çıkan işsizlik oranını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da hedef göstererek ağır ifadelerle eleştirdiği Merkez Bankası'nın faizleri indirmemesine bağladı.

"Faizi indirmemek için bin dereden su getiren Merkez Bankası'nın yatırımları durduran politikası işsizliği patlattı" ifadelerinin yer aldığı haberde, "Büyümeyi aşağı çeken yüksek faiz politikası nedeniyle, işsizlik kasımda yüzde 10.7 ile Şubat 2011'den bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı" denildi.

"Enflasyon şuraya girerse faizi şuraya indireceğiz mantığı yanlış bir mantıktır. Böyle bir mantık olmaz" diyen Erdoğan "Faiz zaten enflasyonu oluşturur. Eğer sen faizi yüksek tutarsan enflasyon yüksek olacaktır, düşük tutarsan enflasyon düşecektir" diyerek Merkez Bankası'nı eleştirmişti.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasındaki ısrarının faturası vatandaşa çıkmaya devam ediyor. 2014'te özel sektör yatırımlarını durdururken iç talebi de frenleyerek büyümeyi aşağı çeken yüksek faiz politikası nedeniyle, işsizlik kasımda yüzde 10.7 ile Şubat 2011'den bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranındaki yükselişte, işgücüne katılımdaki artış ve Suriyeli göçmenler de etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı kasımda 3 milyon 96 bin kişi oldu.

‘İşgücüne katılım yüzde 50.5’

İşgücü nüfusu 28 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda ise yüzde 30.5 oldu. İstihdam oranı ise yüzde 45.1 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında Kasım 2014'te, bir önceki döneme göre 24 bin kişilik artış oldu. İşsizlik oranı da 0.1 puanlık artışla yüzde 10.7'ye çıktı.

‘Genç işsizlik AB'den iyi’

Türkiye, geçen yılın kasım ayında yüzde 19.9 olarak hesaplanan genç işsiz oranıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 17 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 21.6, Euro Bölgesi'nde ise 23.2 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliğin AB ortalamasından daha düşük gerçekleştiği Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Polonya'nın da bulunduğu birlik üyesi 17 ülkeyi geride bıraktı.