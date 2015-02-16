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Ekonomi

İşsizlik 4 yılın zirvesinde

TÜİK tarafından Kasım dönemi işsizliği yüzde 10.7 tarafından açıklandı. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.7 oldu

16 Şubat 2015 12:12

Kasım dönemi işsizlik oranı açıklandı.  İşsizlik oranı Kasım döneminde yüzde 10,7 ile yaklaşık 4 yılın en yükseğine çıktı. İşsizlik, Ocak 2011'de yüzde 11,1 olmuştu. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Kasım döneminde 3 milyon 96 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 kadınlarda ise yüzde 13 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,9 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

 

İstihdam oranı yüzde 45,1 oldu

 

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Kasım 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 874 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,2, kadınlarda ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, İstihdam edilenlerin yüzde 20’si tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 52’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

 

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,5

 

İşgücü nüfusu 2014 yılı Kasım döneminde 28 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 kadınlarda ise yüzde 30,5 oldu.

 

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,9

 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Kasım döneminde yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 81,7 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22 oldu.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış
istihdam ve işsiz sayısı arttı

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi artarak 26 milyon 94 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Kasım döneminde, bir önceki döneme göre 24 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,7 oldu. 

 

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