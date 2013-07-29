Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre saat 20:00'den sonra yemek obezite riskini artırıyor.

Dr. Hoerr'in üniversite öğrencilerinin kilo değişimleri üzerine beş yıldan bu yana yürütmekte olduğu bir çalışmada geç saatlerde atıştırmanın uyku düzenini bozduğunu gösteriyor.

Dr. Hoerr, "Elimizdeki veriler daha çok uyuyan kişilerin sağlıklı bir kiloya sahip olduğunu gösteriyor" diyor.

Araştırmacılar ise kalitesiz uykunun neden kilo almaya yol açtığını henüz tam olarak anlayabilmiş değil.

İyi atıştırmalıklar, kötü atıştırmalıklar

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Dr. Hoerr bazı yiyeceklerin uykuyla ilişkili olduğunu söylüyor. Dr. Hoerr, uykudan en az bir ya da iki saat önce tiramince yüksek besinlerden kaçınmak gerektiğini, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan ve doğal yollardan ortaya çıkan bu maddenin uykuyu kaçırdığını belirtiyor. Buna eski peynir, işlenmiş etler ve soya sosu da dahil.

Protein açısından zengin ve yağlı yiyeceklerden de kaçınmak gerekiyor çünkü bunların sindirimi daha uzun sürüyor.

İyi haber: Bazı yiyecekler küçük porsiyonlar halinde (200 kaloriden az) tüketildiğinde kaliteli bir uykuya dalınmasına yardımcı olabiliyor ve bel ölçüsünü artırmıyor. Bunun yanında hem işlenmemiş hindi eti hem de yağsız süt, serotonin ve melatonine dönüştürülebilen triptofan isimli aminoasit açısından zengin.

Mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve melatonin derin bir uyku için de destekleyici. Magnezyum (badem), potasyum (muz) ve kalsiyum (az yağlı yoğurt) gibi mineraller açısından zengin yiyecekler ise kasları gevşettikleri için yatmadan önce yenilebilir.

Dr. Hoerr, "Baldaki glikoz kolayca emilip sindirilir ve rahatlatıcıdır. Bu da balla tatlandırılmış bir bardak ılık sütün neden yatmadan önce ideal olduğunu açıklıyor" diyor.

Ergenlik çağındaki gençler: İstisnai durum

Dr. Hoerr, ergenlikte gelişim parlaması yaşayan gençlerin neredeyse doymadığını söylüyor. Dr. Hoerr, "Bu dönemde 11 yaşındaki oğlunuzun evin erkeğinden daha fazla yediğine tanık olabilirsiniz. Tavsiye edilenler gibi fazladan atıştırmalara ihtiyacı vardır. Ancak bu atıştırmalıkları uykuya yatmadan en az bir saat önce bitirmelidir" diyor.

Geç değil erken yiyin

Akşam geç saatte yemek yeme alışkanlığından nasıl vazgeçebilirsiniz? Kahvaltı etmeyi deneyin. Dr. Hoerr, "Yatma vaktine çok yakın zamanda yemek yemezseniz karaciğeriniz şeker, yağ ve proteinleri tamamen işlemiş olacak ve iştahınız düzenlenecektir" diyor.

Dr. Hoerr'in fazla kilolu hastalarının çoğu 15:00'e kadar hiçbir şey yemediklerini belirtirken uyku zamanına kadar binlerce kaloriyi sığdırıyorlar. Aynı şekilde uyku kaliteleri de bozuluyor ve daha da fazla kilo alıyorlar.

Wall Street Journal