Obezite, 'kemik erimesi riskini arttırabilir'

Amerikalı araştırmacılar, aşırı kilolu bazı insanların kemikleri içinde yağ saklı olabileceğini ve bunun kemikleri zayıflatarak kırılmayı kolaylaştırabileceğini gördü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi ekibi, obez olup da herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 106 kadın ve erkeğin vücudunda tarama yaptı.

Araştırmanın sonuçları Radiology dergisinde yayımlandı.

Tarama sonucunda, bazı insanların karın ve kalça bölgeleri dışında karaciğer, kaslar ve kemik iliğinde de gizlenmiş bir şekilde yağ bulunduğu görüldü.

Çalışmayı yürüten Dr. Miriam Bredella, yağları vücudun üst kısmında toplanan elma vücutlu insanların en riskli grubu oluşturduğunu belirtti.

Yağlı kemikler

Yeni kemik oluşumundan sorumlu hücreler kemik iliğinde bulunuyor.

Dr. Bradella, iliğin büyük bölümü yağ hücreleri ile dolduğunda kemiklerin zayıflayacağını belirtiyor.

Bradella, "Obezitenin bir zamanlar kemik kaybına karşı koruyucu olduğu sanılıyordu. Ama bunun doğru olmadığını gördük" diyor.

Uzmanlar, kilo alacağımız bölgeyi belirlemek mümkün olmadığına göre tek çözümün zayıf kalmakta olduğunu vurguluyor.

Kemik erimesi sorunu olan kişilerde kemik iliği yağının normalden fazla olduğu görüldü.