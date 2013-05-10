T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Diyabet ve obezite oranlarında artış var

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Belgin Ünal, 2025'te erkeklerin yüzde 38'inin kadınların ise yüzde 50'sinin obeziteyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu

10 Mayıs 2013 20:36

Türkiye'de 35 yaş üzeri nüfusta koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının 1988-1994 yılları arasında erkeklerde yılda yüzde 3, kadınlarda ise yüzde 2 artış gösterdiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Ünal, 1994'ten sonra ise bu oranın her iki cinsiyette de azaldığını anımsattı. Ünal, 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 34, kadınlarda yüzde 28 oranında düştüğünü söyledi.

Türkiye'de 1997 yılında 25 yaş üstü bireylerde obezite sıklığının erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 33 olduğunun, 2010 yılında ise bu oranının erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 42'ye yükseldiğinin altını çizen Ünal, şöyle konuştu:

'Obezitede son 13 yılda gözlenen artışa benzer bir eğilimin olması halinde 2015'te erkeklerde yüzde 31, 2020'de yüzde 35, 2025'de ise yüzde 38'e kadınlarda ise yıllara göre sırasıyla yüzde 46, yüzde 49 ve yüzde 50'sinde bu rahatsızlık görülecek. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte obezite sıklığı yüzde 10, sigara kullanımı ise yüzde 20 oranında azaltılabilirse 2025 yılı için öngörülen diyabet sıklığı en az yüzde 6 azaltılabilecek.'

ETİKETLER

diyabetobezite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24