Diyabet ve obezite oranlarında artış var

Türkiye'de 35 yaş üzeri nüfusta koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının 1988-1994 yılları arasında erkeklerde yılda yüzde 3, kadınlarda ise yüzde 2 artış gösterdiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Ünal, 1994'ten sonra ise bu oranın her iki cinsiyette de azaldığını anımsattı. Ünal, 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 34, kadınlarda yüzde 28 oranında düştüğünü söyledi.

Türkiye'de 1997 yılında 25 yaş üstü bireylerde obezite sıklığının erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 33 olduğunun, 2010 yılında ise bu oranının erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 42'ye yükseldiğinin altını çizen Ünal, şöyle konuştu:

'Obezitede son 13 yılda gözlenen artışa benzer bir eğilimin olması halinde 2015'te erkeklerde yüzde 31, 2020'de yüzde 35, 2025'de ise yüzde 38'e kadınlarda ise yıllara göre sırasıyla yüzde 46, yüzde 49 ve yüzde 50'sinde bu rahatsızlık görülecek. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte obezite sıklığı yüzde 10, sigara kullanımı ise yüzde 20 oranında azaltılabilirse 2025 yılı için öngörülen diyabet sıklığı en az yüzde 6 azaltılabilecek.'