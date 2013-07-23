Kahvaltı yapmamak kalp krizi riskini yüzde 27 artırıyor

Independent'ın da yer verdiği araştırmaya göre, kahvaltı yapmamak kalp krizi geçirme riskini yüzde 27 oranında artırıyor.

Harvard Üniversitesi'nde 45 ila 82 yaşları arasındaki 27 bin erkek sağlık çalışanının 16 yıl boyunca yeme alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların sağlık durumlarına yansımaları incelendi.

İnceleme sonucu, kahvaltı yapmayan erkeklerin daha çok sigara içtikleri, bekar oldukları ve daha çok alkol tükettikleri saptandı.

Ancak araştırmada sağlık üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bu özellikler dikkate alınmadı ve sadece yeme alışkanlıkları incelendi.

Independent'a konuşan araştırma ekibinin başkanı Dr. Leah Cahill, "Gıda alınmadığında vücut koruma moduna giriyor, tansiyon çıkıyor, insülin ve kolesterol ve seviyesi artıyor. Sabah kahvaltı etmezseniz zaten bütün gece gıda almayan vücuda ek bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Yıllarca bunu yaparsanız, insüline karşı direnç gelişiyor ve bu da kalp hastalıklarına yol açabilecek şeker hastalığına ya da yüksek tansiyona neden oluyor" diyor.

Araştırmaya göre, uyumadan önce yenen yemekse, kalp sağlığı açısından kahvaltı yapmamaya kıyasla çok daha kötü. Uzmanlar, gece yemeklerinin de kalp hastalığı riskini yüzde 55 yükselttiğini belirtiyor.



BBCTürkçe