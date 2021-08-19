Saadet Partisi'nde gerilimi tırmandıracak adım: Oğuzhan Asiltürk, kendisini "Milli Görüş lideri" olarak nitelendirdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Afganistan'da yaşanan gelişmelere dair bir açıklamada bulunurken, açıklamasında “Millî Görüş Hareketi lideri” imzasını kullandı.

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı ‘kongre’ harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu BaşkanıOğuzhan Asiltürk, kendisini “Millî Görüş Hareketi lideri” olarak nitelendirdi.

Asiltürk ayrıca, Kabil'i ele geçiren Taliban'ı "Afganistan'ın meşru yönetimi" olarak tanımlarken, "Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Asiltürk'ün açıklaması şöyle:

"Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan'da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık. Milli Görüş Hareketi olarak, Afganistan'da olduğu gibi dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan Müslümanların sorunlarını kendimize ait sorunlar olarak görüyor ve kardeşlik hukuku içerisinde bu sorunların sebeplerini araştırıyor ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulmaya çalışıyoruz."

"Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz.

"Afganistan'ın meşru yönetiminin pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmaya hazırlandığını gözlemliyoruz. BU çerçevede komşu İslam ülkeleri İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan başta olmak üzere kardeş Türkiye ve tüm dünya ile karşılıklı iyi niyete dayanan ilişkiler kurulacağına; adil, hakkı üstün tutan ve İslam ülkeleriyle birlik içinde, yeni ve güçlü bir Afganistan'ın kurulacağına inancımız tamdır. Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Neler yaşanmıştı?

SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmüş, görüşmenin ardından partinin Cumhur İttifakı'na katılacağı tartışmaları başlamıştı.

Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmişti. Asiltürk, Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar vermişti.

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Karamollaoğlu ise Asiltürk'ün açıklamalarına ilişkin olarak "parti içi meseleleri kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmediğini ve bundan sonra da girmeyeceğini" söylemiş, "Onun için o açıklamalar Oğuzhan Bey'i doğrudan doğruya bağlar. Kendisi ile de görüşeceğiz, bundan dolayı başka açıklamayı doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyu ile paylaşmak ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil" açıklamasını yapmıştı.

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Asiltürk, daha sonra parti içine yönelik kaleme aldığı yazıda, "Millî Görüş Toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz', dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler." ifadesini kullanmıştı.

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Karamollaoğlu ise, Asiltürk'ün çıkışının ardından, "Biz Oğuzhan Bey’le küs değiliz, kendisiyle konuşuyoruz da. İstişare Kurulu bazı vefatlardan dolayı sayısı azalmıştı. Allah nasip ederse toplantımız olacak. O zaman bu meseleler konuşulur. Daha da fazla bir şey söylemem. Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir" açıklamasını yapmıştı.