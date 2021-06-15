Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı, hedef Cumhur İttifakı'na katılmak!

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.

T24'e bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.

Milli Görüş geleneğinin partisi SP'de gelenekçi kanadın lideri ve hareketin kurucusu Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı, eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, oy kaybı nedeniyle MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı'na desteğin yüzde 50'nin altına düşmesine çözüm arayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ocak ayında yaptığı sürpriz ziyaretten yaklaşık beş ay sonra, SP yönetimine karşı harekât başlattı.

Asiltürk'ün, Erbakan'ın vefatından sonraki genel başkanların aksine 'emanetçi' bir üslup sergilemeyen ve SP'yi AKP-MHP ittifakına karşı Millet İttifakı'nın yanında konumlandıran Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu'un yaklaşımlarından rahatsız olduğu, partiyi Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırmak istediği biliniyordu. Asiltürk bu görüşlerini ilk kez Twitter'daki kişisel hesabından attığı 53 mesajla kamuoyuyla paylaştı.

Tweetlerinde "Mü'minlerin kardeş olduklarına inandığımız için, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Siyâsi çekişmelerin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenmeden, kardeşliğin oluşmasına ve gelişmesine çalışırız. Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler" diyen Asiltürk, mevcut SP yönetiminin AKP iktidarıona eleştirel yaklaşımına tepki gösterirken, 'kardeş' göndermesi yaptığı AKP ile 'iyi ilişkiler' hedefine vurgu yaptı.

Asiltürk, SP yönetiminin iktidar eleştirileri için, "Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde Milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için Milletvekili çıkaramadık. Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır" görüşünü dile getirerek Millet İttifakı'na karşı poziyonunu ilan etti.

"Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız. Millî Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır" diyen Asiltürk, "İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" tweetiyle partide yeni yönetim hedefini açıkladı.

'Benim gözetimimde liste hazırlanacak'

Gençlerin, 'inançlarını savunmadığı için' SP'ye oy vermediğini öne süren ve açıklamasını dört ayetle bitiren Asiltürk, yeni parti yönetimi için yürüteceği süreci şöyle ifadelendirdi:

"Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin.

"Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız."