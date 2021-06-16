Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine karşı 'kongre' harekâtı başlatan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'e ilişkin olarak, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. “Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesini erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna Karamollaoğlu, "Erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Oğuzhan Asiltürk'le birbirlerinden çok uzak olmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Oğuzhan Asiltürk’le ara ara görüşüyoruz, birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, partisinde haftalık basın toplantısını düzenledi. Karamollaoğlu, "İç politikaya malzeme edilen bu kadar hayati konularda herhangi bir sonuç Brüksel’de alınamadı. Vatandaşımızın problemleri değil sadece seçim kazanma hesapları yapılıyor. Memleketimizin birlik ve beraberliği değil, ittifak ortaklıklarının devam edip etmeyeceği gündemde tutuluyor. Saadet Partisi olarak bu gidişata bu tutum ve davranışlara kökten karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz." dedi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"EYT ve KHK mağduru on binlerce kişi, KYK borcunu ödemeyen binlerce üniversite mezunu emin olun hiçbir zaman bu problemler altında ezdirilmeyecek çok büyük sıkıntılara maruz bırakılmayacaktır. Toprağına ektiğinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz, asgari ücretlimiz inanın bu ortamda size çözümü sanıldığı gibi zor ya da imkânsız olmadığını göstereceğiz.

Devletin tüm kurumlarını saran müsilaja karşı tedbirleri almaya kararlıyız. Bu kadar basit mi emin olun bu kadar basit. Sadece zihniyet değişecek. Neye önem vereceğiz buna karar vermemiz gerekiyor.

Bir mafya babası bile Türkiye’yi her gün sarsıyor, cevap vermekten aciz arkadaşlar, olur mu böyle şey! Biz o konulara girmiyoruz ama yapılan açıklamaların karşısında itham edilenlerde şahsiyet olsa bir tavır sergilerler ya. Allah yardımcımız olsun. Ben basınımıza da üzülüyorum bazen. Bu kadar kritik konular varken bir partinin iç meselesiyle ilgili konular önemseniyor. Bugün biz Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın bize bıraktığı mirası harfiyen yerine getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Biz Türkiye’de adalet olsun istiyoruz. Biz Türkiye’de huzur olsun istiyoruz."

Oğuzhan Asiltürk’le ara ara görüşüyoruz, birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz"