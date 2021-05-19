Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Süleyman Soylu aklanmak istiyorsa istifa etmelidir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı görüşme yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulunurken, "Aklanmak istiyorsa istifa etmelidir. Soruşturma süreci böyle başlatılmalıdır" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de yaşayamam diyenlerin biletini alıp, göndermek lazım" ifadesini hatırlatarak, "Kovmak, kırmak, kapının dışına koymak kolaydır ama dertlerle ilgilenmek, çözüm üretmek zordur. Çifte standartı ve kamplaşmayı ortadan kaldırmalıyız. Yoksa çözüm üretme imkanı olmaz ve gençlerimize güven veremeyiz" diye konuştu.

"90’lı yılları aratır halde devlet ve mafya ilişkisi ortalığa dökülmüş durumdadır"

Konuşmasında Sedat Peker'in iddialarına da yer veren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de firar etmiş bir kişi adeta yeri yerinden oynatacak iddialarda bulunuyor ama memlekette bir tane savcı bu konuyu dikkate alıp ilgilenmiyor. Çünkü iktidarın yetkilileri bu işin içinde. Bugün Türkiye’de 90’lı yılları aratır halde devlet ve mafya ilişkisi ortalığa dökülmüş durumdadır. Ancak kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hâkiminin davacı, mübaşirinin şahit olduğu bir davada da verilen hükme itibar edilmez."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialardan aklanmak istiyorsa bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Soruşturma süreci böyle başlatılmalıdır" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkat çekti.