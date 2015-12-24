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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak: İktidar, İsrail konusunda iki yüzlü politika izliyor

“İktidar, miting meydanlarında İsrail'e yüksek perdeden haykırmıştı, şimdi tam tersini yaptı”

24 Aralık 2015 12:13

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Türkiye-İsrail görüşmelerine tepki gösterdi. Kamalak, “İktidar, İsrail konusunda iki yüzlü bir politika izliyor” dedi.

Kamalak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın dış politikasını eleştirdi.

Zaman’dan Mevlüt Kazan’ın haberine göre, “İktidar, İsrail konusunda iki yüzlü bir politika izliyor” diyen Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü.  “Mavi Marmara'da şehit edilen insanların kanı üzerine yapılacak her türlü pazarlık, gaflet ve dalalettir. Böyle bir mutabakatın altında imzası olanlar ne tarih önünde ne de millet vicdanında bunun hesabını veremeyecektir. Ön mutabakata göre, Türkiye'nin 20 milyon dolar tazminatı kabul ettiği belirtiliyor. Bu millet tarihin hiçbir döneminde şehit kanını pazarlık konusu yapmamıştır. Gazze can çekişiyor, Mavi Marmara şehitleri aileleri para değil, adalet istiyor. İktidar, miting meydanlarında İsrail'e en yüksek perdeden haykırmış ama iş icraata gelince söylediklerinin tam tersini yapmıştır.” açıklamasında bulundu.

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