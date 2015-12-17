Türkiye ile İsrail arasında 'normalleşme' anlaşması

Reuters Haber Ajansı, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Habere göre, Türkiye ve İsrsil Mavi Marmara saldırısınındaki bozulan ilişkilleri normalleştirmek için ön anlaşma yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun temsilcileri ile Dışişleri Müsteşarı Ferdun Sinirlioğlu dün İsviçre'de buluştu.

Reuters haber ajansının ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye ile İsrail'in İsviçre'de anlaşmaya varıldığı belirtildi. Mutabakata göre İsrail Mavi Marmara baskını için Türkiye'ye tazminat ödeyecek. İki ülkenin büyükelçileri geri dönerek görevine başlayacak.

Türkiye görüşmeleri onayladı, içeriğini açıklamadı

İsrail'le ön anlaşma iddiaları konusunda CNN TÜRK'e konuşan Dışişleri kaynakları, "Bu bir süreç, görüşmelerin devam ettiğini doğruluyoruz ama henüz sonuçlanmadı" diye konuştu. Dışişleri kaynakları, "görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yetkilileri ise "İsrail'le görüşmeler bir süredir yapılmaktaydı. İki ülke arasında varılmış nihai bir mutabakat olmamakla birlikte görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

İsrail, Mavi Marmara için tazminat ödeyecek

İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan İsrailli yetkiliye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Türkiye danışmanları, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsviçre'de taslak anlaşmaya imza attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsrail-Türkiye arasındaki ön anlaşmada yer alan maddeler şöyle:

Yakınlaşma adımlarının önünü tıkayan en önemli faktör, Mavi Marmara tazminatıyla ilgili... 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği 2010 yılındaki baskınla ilgili olarak İsrail, Türkiye'ye 20 milyon dolar ödeyecek. Bu para hayatını kaybeden ya da yaralananların ailelerine verilmesi için özel bir fona devredilecek.

Büyükelçiler yeniden gönderilecek

İkinci olarak Türkiye ve İsrail ilişkileri normalleşecek, geri çekilen büyükelçiler yeniden gönderilecek.

Üçüncü maddeyle, Türkiye baskını gerçekleştiren İsrail askerlerine açtığı davalardan vazgeçecek. Karar, TBMM'den kanun olarak geçirilecek.

Dördüncü madde ise Hamas ile ilgili. Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden, İsrail'in askerlerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili suçladığı Salih El Aruri Türkiye'den sınır dışı edilecek. Hamas'ın Türkiye'deki aktiviteleri sınırlandırılacak.

Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapacak

Beşinci madde ise en kritiği, anlaşma imzalandığı andan itibaren Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapmayı, Türkiye, İsrail gazı almayı ve Avrupa’ya İsrail gazının taşınması için boru hattı inşasını kabul edecek.

Haaretz'e konuşan İsrail yetkilisi anlaşmayla ilgili detayların kaldığını ancak krizin çözülme yolunda olduğunu söyledi.