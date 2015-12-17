T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye ile İsrail arasında 'normalleşme' anlaşması

İsrail'in Mavi Marmara için tazminat ödemeyi kabul ettiği iddia edildi

17 Aralık 2015 23:54

Reuters Haber Ajansı, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Habere göre, Türkiye ve İsrsil Mavi Marmara saldırısınındaki bozulan ilişkilleri normalleştirmek için ön anlaşma yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun temsilcileri ile Dışişleri Müsteşarı  Ferdun Sinirlioğlu dün İsviçre'de buluştu.

Reuters haber ajansının ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye ile İsrail'in İsviçre'de anlaşmaya varıldığı belirtildi. Mutabakata göre İsrail Mavi Marmara baskını için Türkiye'ye tazminat ödeyecek. İki ülkenin büyükelçileri geri dönerek görevine başlayacak.

 

Türkiye görüşmeleri onayladı, içeriğini açıklamadı

 

İsrail'le ön anlaşma iddiaları konusunda CNN TÜRK'e konuşan Dışişleri kaynakları, "Bu bir süreç, görüşmelerin devam ettiğini doğruluyoruz ama henüz sonuçlanmadı" diye konuştu. Dışişleri kaynakları, "görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yetkilileri ise "İsrail'le görüşmeler bir süredir yapılmaktaydı. İki ülke arasında varılmış nihai bir mutabakat olmamakla birlikte görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

 

İsrail, Mavi Marmara için tazminat ödeyecek

 

İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan İsrailli yetkiliye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Türkiye danışmanları, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsviçre'de taslak anlaşmaya imza attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsrail-Türkiye arasındaki ön anlaşmada yer alan maddeler şöyle:

 

Yakınlaşma adımlarının önünü tıkayan en önemli faktör, Mavi Marmara tazminatıyla ilgili... 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği 2010 yılındaki baskınla ilgili olarak İsrail, Türkiye'ye 20 milyon dolar ödeyecek. Bu para hayatını kaybeden ya da yaralananların ailelerine verilmesi için özel bir fona devredilecek.

 

Büyükelçiler yeniden gönderilecek

 

İkinci olarak Türkiye ve İsrail ilişkileri normalleşecek, geri çekilen büyükelçiler yeniden gönderilecek.

Üçüncü maddeyle, Türkiye baskını gerçekleştiren İsrail askerlerine açtığı davalardan vazgeçecek. Karar, TBMM'den kanun olarak geçirilecek.

Dördüncü madde ise Hamas ile ilgili. Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden, İsrail'in askerlerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili suçladığı Salih El Aruri Türkiye'den sınır dışı edilecek. Hamas'ın Türkiye'deki aktiviteleri sınırlandırılacak.

 

Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapacak

 

Beşinci madde ise en kritiği, anlaşma imzalandığı andan itibaren Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapmayı, Türkiye, İsrail gazı almayı ve Avrupa’ya İsrail gazının taşınması için boru hattı inşasını kabul edecek.

Haaretz'e konuşan İsrail yetkilisi anlaşmayla ilgili detayların kaldığını ancak krizin çözülme yolunda olduğunu söyledi.

ETİKETLER

türkiyeisraililişkilerin normalleşmesireuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24