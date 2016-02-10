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Saadet Partisi: Erdoğan endişelerimizi artırıyor, Suriye'ye girmek felaket olur

"70 gündür Sur'a giremeyenlerin Suriye'ye girmeleri bir akıl tutulması olur..."

10 Şubat 2016 15:27

Milli Görüş çizgisinin örgütü Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Milli Görüş'ten kopan Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu AKP'yi eleştirdi. "AKP iktidarının geçmişinin hatalarla, yanlışlarla dolu olduğunu" öne süren Kamalak, "Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin hatadan öte bir felaket olacağını" söyledi.

Kamalak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. "Sayın Cumhurbaşkanımız, son birkaç gündür Suriye'ye yönelik askeri bir müdahaleye ilişkin imalı konuşmaları endişemizi artırmaktadır" diyen Kamalak, şu görüşleri savundu:

"AK Parti iktidarının geçmişi hatalarla, yanlışlarla doludur, ancak Suriye'ye girmek hatadan öte bir felaket olur. Gelinen nokta, zaten bu iktidarın dış politikadaki yetersiz, basiretsiz ve ferasetsizliğini açık ve kesin olarak ortaya koymuş durumdadır. Maalesef bölgesel aktör olma sevdasıyla çıktığı bu yolda bugün sadece figüran olabilmiştir.

70 gündür Sur'a giremeyenlerin Suriye'ye girmeleri bir akıl tutulması olur. Bir yanlış, daha büyük bir yanlışla düzeltilemez. Bin yıllık geçmişi destansı zaferlerle, şan ve şerefle dolu olan ülkemiz, küresel emperyalizmin tetikçisi olamaz."

 

''Saddam'a Kuveyt'i işgal ettirenle idam 

eden aynı güçtü''

 

Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesini teşvik edenlerle sonrasında idam edenlerin aynı küresel güçler olduğunu belirten Kamalak, bölgede yaşanacak yeni bir savaşın, Türkiye'ye ya da İslam alemine değil "Büyük İsrail Projesi"ne ve "Büyük Ortadoğu Projesi"ne hizmet edeceğini söyledi.

 

"Atatürk olsa 'Posterimi ben indirdim' derdi!"

 

Muhalefet partilerini de eleştiren Kamalak şöyle devam etti:

"HDP'nin tek gündemi İmralı ve Kandil, MHP zaten günlerdir kendi derdinin peşinde, en vahimi ise ana muhalefet partisinin durumu. Türkiye'de yer yerinden oynuyor, ülke savaşın eşiğine gelmiş, ana muhalefet partisi günlerdir poster kavgası yapıyor, Atatürk posterini kim indirmiş, kim kaldırmış onu bulmaya çalışıyorlar. Emin olun Atatürk hayatta olsaydı 'Ben indirdim' derdi."

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