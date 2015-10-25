Kamalak: 102 cana kıyanlar Ankara'ya uçan balonlarla mı geldi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Tamam geçmişte Toroslar vardı ama Allah aşkına daha dün diyebileceğimiz mesafede Türkiye'nin başkentinde, beyninde 102 cana kıyan teröristler, Ankara'ya uçan balonlarla mı geldi?" diye sordu. Kamalak, "Sayın Başbakan mesele nereye gittiğiniz değil, hangi yoldan gittiğinizdir" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Kamalak, partisinin Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Mustafa Kamalak, şunları söyledi:

"Kendi ülkemize şöyle bir bakalım; her gün gelen şehit haberleriyle sarsılıyoruz. Bütün bu acılar yetmezmiş gibi bir de iktidar sahipleri çıkış, 'Sivas'ın doğusuna bile gidemezsiniz' diye kendi kusurlarından prim çıkarmaya çalışıyorlar. İyi de arkadaş, 13 yıldır iktidarda sen değil misin? 13 yılda ülkeyi bu hale getiren sen değil misin? Bugün Sivas'ın ötesine gidilemiyorsa bu senin suçun, senin ihmalin, senin kusurun değil mi? Eğer bu ülkenin bir takım evlatları Sivas'ın doğusuna gidemiyorsa bunun sorumluluğu 13 yıldır tek başına iktidarda olanlara ait değil midir?" dedi. Kamalak, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, hükümet yetkililerine bir bütün olarakta muhalefet liderlerine haykırıyorum; güvenlik ordusu olmadan Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı bugün sen de gidemezsin Sivas'ın doğusuna, kara yoluyla gidemezsiniz. Ülkeyi bu hale getirdiniz."

"Beyaz torosların sahibi kim?"

Kamalak, "Sayın Başbakanımız hatırlayacaksınız, Van'da çıkıp milleti beyaz toroslarla korkutuyor. Diyor ki 'Biz gidersek beyaz toroslar gelir' yani ya 'Bize oy verin yahut devletin çetelerine can verin' diyor. Beyaz torosların sahibi kim? Faili meçhullerin sahipleri değil mi? Sayın Başbakan devleti ihbar ediyor bir bakıma, eski yaraları de kanattığının da farkında değil. Tamam geçmişte Toroslar vardı ama Allah aşkına daha dün diyebileceğimiz mesafede Türkiye'nin başkentinde, beyninde 102 cana kıyan teröristler, Ankara'ya uçan balonlarla mı geldi? Sayın Başbakan mesele nereye gittiğiniz değil, hangi yoldan gittiğinizdir" dedi.