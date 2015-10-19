SP Genel Başkanı Kamalak: Cizre’ye tutanakla gidebildim

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine gitmeden önce yetkililerin can güvenliğini sağlayamayacağını söylediklerini belirtti. Kamalak, “Devlet, ‘Gitme güvenliğini sağlayamam’ dedi. ‘Güvenlik istemiyorum, buralar benim ülkemin bir parçasıdır’ dedim. ‘Sorumluluk bana aittir’ dedim ve tutanak tutarak, imza karşılığı, belge vermek suretiyle oraya girebildim” dedi.

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin Uğur Mumcu Meydanı’ndaki Adana Mitingi’ne katıldı. SP Adana Milletvekili adayları ile vatandaşları selamlayan Kamalak, iktidarın, muhalefeti ‘Siz Sivas’ın doğusuna bile gidemezsiniz’ diye eleştirdiğini belirterek, “Bre gafil diyorum buradan yöneticilere, Başbakan’a. Bu ülkenin güvenliğinden, can, mal ve ırz güvenliğinden sorumlu olan sen değil misin? Eğer bu ülkenin bir kısım insanları ülkenin bir tarafına gidemiyorsa, bundan mesul olan sen değil misin. AK Parti’ye oy vermiş olan kardeşlerimize soruyorum. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye’nin böyle bir sorunu var mıydı?” diye konuştu.

'Tutanak tutarak, imza karşılığı, belge vermek suretiyle oraya girebildim'

Kamalak, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine gitmeden önce yetkililerin can güvenliğini sağlayamayacağını söylediklerini belirterek, “Devlet, ‘Gitme güvenliğini sağlayamam’ dedi. ‘Güvenlik istemiyorum, buralar benim ülkemin bir parçasıdır’ dedim. ‘Sorumluluk bana aittir’ dedim ve tutanak tutarak, imza karşılığı, belge vermek suretiyle oraya girebildim” dedi.

'CHP bizden kopyalamıştır, kopyacıbaşıdır'

Konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçim vaatlerini de eleştiren Kamalak, şunları söyledi:

“Bugünlerde CHP, AK Parti’yi ve diğer partileri kendisinin seçim vaatlerini kopyalamakla suçluyor. Bizim vaatlerimizi çalmışlar diyor. Oysa CHP bizden kopyalamıştır, kopyacıbaşıdır. Ne diyor CHP? Emeklilerimize 2 maaş vereceğini söylüyor ya. Bunu 2015 yılında söylüyor. Halbuki biz 16 yıl önce bunun için Meclis’e kanun teklifi verdik. Vaat bizim 16 yıl önce. Şimdi bunlar bu teklifi kopyalamış başkalarını suçluyor. Bir de kopya çektiler diyor. Biz yıllardır yaşanabilir bir Türkiye diyoruz. CHP çıkmış kopyalamış, yaşanacak Türkiye diyor. Hiç orijinali ile sahtesi bir olur mu?” (DHA)