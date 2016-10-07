Rüzgar Çetin'in avukatı: Şehit polisin eşiyle 7 kez görüşüldü; helalleşme oldu diyelim

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü halde kullandığı araçla polis Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in annesi Hale Sözmen ile avukatı Mikayil Dilbaz üç kez şehit polisin eşi Özlem Alagöz'ün yaşadığı Adana'ya, dört kez de anne, baba ve iki kardeşin bulunduğu Çorum'a gittiği belirtildi. Rüzgar Çetin'in tahliyesi sonrası ortaya yeni bir iddia atılmıştı. Şehit polisin ailesinin şikayetten vazgeçmek için 10 milyon lira istediği, Rüzgar Çetin'in ailesinin 3 milyon lira ödediği öne sürülmüştü. Çetin ailesinin avukatı son olarak Rüzgar Çetin'in annesinin, şehit polisin ailesi ile 7 kez görüştüğü söyledi. Avukat Dilbaz, "Adana ve Çorum'daki görüşmelerde 'Helalleşme' oldu" dedi. Dilbaz, "Kan parası verildi mi?" şeklindeki soruya ise "Bu konu iki aile arasında. Para meselesini benim konuşmam doğru değil. 'Helalleşme oldu' diyelim" diye yanıt verdi.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre, şehit polisin ailesinin, avukatı olmadan da Çorum ve Adana'ya giden anneden 10 milyon lira istediği iddia edildi. Görüşmeleri önce askıya alındığı daha sonra pazarlık yapılarak paranın düşürülmesi üzerine yeniden görüşmeleriö başladı ileri sürüldü.

Yönetmen Sinan Çetin'in ilk eşi olan Sözmen ile avukatı Dilbaz'ın, en son 30 Eylül'de Adana'ya giderek Özlem Alagöz'le görüştüğü belirtildi. Aynı gün öğle saatlerinde Alagöz avukatları Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin'le birlikte Adana Adalet Sarayı'na giderek şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. UYAP üzerinden yapılan başvuru, anında davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü.

"Aralarında helaleşme oldu"

Sözmen'le görüşmelere giden Dilbaz, "Adana ve Çorum'daki görüşmelerde 'Helalleşme' oldu" dedi. Dilbaz, "Kan parası verildi mi?" şeklindeki soruya ise "Bu konu iki aile arasında. Para meselesini benim konuşmam doğru değil. 'Helalleşme oldu' diyelim" diye yanıt verdi.

"7 görüşmeye katıldım"

Dilbaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kazada yaralanan diğer polis Emre Tetik daha önce şikâyetinden vazgeçmişti. Şehit polis memurumuz Alagöz'ün eşi ve ailesiyle yapılan 7 görüşmeye ben de katıldım. Uzlaşma sürecinde hem Adana hem de Çorum'a Sözmen'le birlikte gittim. Final görüşmesi 30 Eylül'de yapıldı. O görüşmenin ardından Özlem Alagöz, şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçeyi Adana Adalet Sarayı'na giderek verdi."