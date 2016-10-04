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Prof. Ersan Şen'den Rüzgar Çetin'in tahliyesine yorum: Davanın kamuya mal olması hâkimi bağlamaz

"Bu tartışmanın yapılacağı zamanlar bugün değil"

04 Ekim 2016 17:33

Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin hakkındaki tahliye kararını değerlendirdi. Şen, "Şikâyetçi vazgeçtiğine göre, şahıs da pişmanlığını ortaya koyduğuna göre elbette kanunlarla bağlı olan mahkeme suçun işlendiğini tespit etmişse daha ağır olması lazım diyebilirsiniz, kamuoyuna mal oldu diyebilirsiniz, o hâkimi, mahkemeyi bağlamaz" görüşünü dile getirdi.

Rüzgar Çetin davasının bugünkü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklarken, Çetin'in "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar oy çokluğuyuyla alınırken, Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi. Çetin, 8 aydır tutukluydu.

Çetin'in çarptığı otomobilde  şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz şikâyetinden vazgeçmişti. 

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ersan Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"8 ayı aşkın bir tutukluluktan bahsediyorsunuz. İnfazında neredeyse yatarı kalmamış. 9 yıla yakın ceza tayin ediyor. Açılan davayla bağlı olduğuna göre, şikâyetçi vazgeçtiğine göre, şahıs da pişmanlığını ortaya koyduğuna göre elbette kanunlarla bağlı olan mahkeme suçun işlediğini tespit etmişse... Daha ağır olması lazım diyebilirsiniz, kamuoyuna mal oldu diyebilirsiniz, o hâkimi, mahkemeyi bağlamaz. Bu tartışmanın yapılacağı zamanlar, bugün değil. An itibariyle dosya içeriğine bakmış, açılan davayla bağlı. Meseleyi kendisi açısından bağlamış. Sonuçta yattığı süre dikkate alınarak en azından karar kesinleşmesine kadar tutukluluğun kaldırılmasının isabetsiz olmadığını düşünüyorum. Mahkeme verebileceğinin maksimumunu vermiş görünüyor. "

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