Savcı, Rüzgar Çetin'in 22.5 yıla kadar hapsini istedi, hâkim tahliye kararı verdi!

Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin hakkında tahliye kararı çıktı. Çetin, akşam saatlerinde Silivri Cezaevi'nden siyah bir cip ile ayrıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklarken, Çetin'in "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar oy çokluğuyuyla alınırken, Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi. Çetin, 8 aydır tutukluydu.

Çetin'in çarptığı otomobilde şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz şikâyetinden vazgeçmişti. Şikayetlerinden vazgeçen şehit polis Fatih Alagöz'ün anne babası, 2 kardeşi, eşi Özlem Alagöz ve avukatları duruşmaya katılmadı. Duruşmaya sadece, sanık Rüzgar Çetin ile avukatları katıldı.

Rüzgar Çetin mahkemede son söz olarak, "Aracım ile trafiğe açık olan orta şeritte hareket ettim. Trafik kurallarını ihlal etmedim. Alkol sınırları içerisinde olduğunu düşünerek hareket ettim. Tahliyemi istiyorum. Çok üzgünüm. Keşke hiç olmasaydı" dedi.

Rüzgar Çetin'in avukatları, 9.2 promil alkolün müvekkillerinin güvenli sürüş yeteneğini etkilemediğini, düşürmediğini savundu. Avukatlar ayrıca, Çetin'in otomobilini yüksek hızda kullanmadığını, basit taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıya cezalandırılabileceğini, bilinçli taksir suçunun unsurlarının oluşmadığını söyledi. Avukatları, tutuklu kaldığı sürenin de dikkate alınarak Rüzgar Çetin'in tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Savcı mütalaasında, Rüzgar Çetin'in bilinçli taksirle bir kişiyi öldürmek ve bir kişiyi yaralamak suçundan kanununun üst hatten cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. İddianamede olduğu gibi Rüzgar Çetin hakkında 2 yıldan 22,5 yıla karar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar oy çokluğuyuyla alınırken, Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.