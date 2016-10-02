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Rüzgar Çetin'den şikayetini geri çeken şehit polisin eşi: Herhangi bir maddi menfaat sağlamadım

"Rüzgar Çetin’in ailesinin acılarına şahit oluşum nedeniyle bu yönde bir karar verdim"

02 Ekim 2016 14:01

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit edilemsiyle ilgili şikayetini geri çeken eşi Özlem Alagöz, herhangi bir maddi menfaati olmadığını açıkladı. Şehit polis eşi avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilimizin anne oluşu, Rüzgar Çetin’in ailesi tarafından sağlanan görüşmelerde ailesinin acılarına şahit oluşu nedeniyle bu yönde bir karar verilmiş olup, maddi herhangi bir menfaat sağlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in, lüks aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu şehit polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz’den ‘şikâyetini geri çekme’ açıklaması geldi. Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre, avukatı aracılığıyla açıklama yapan Alagöz, Çetin ailesinin çektiği acılara şahit oldukları için böyle bir karar aldığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kaza sonrasında müvekkilimiz bir anne olarak Rüzgar Çetin’in ailesinin görüşme isteği sonrasında maddi bir karşılığı olmaksızın katılma talebinden feragat etmiştir. Müvekkilimizin anne oluşu, Rüzgar Çetin’in ailesi tarafından sağlanan görüşmelerde ailesinin acılarına şahit oluşu nedeniyle bu yönde bir karar verilmiş olup, maddi herhangi bir menfaat sağlanmamıştır. Yalnız Çetin’e ait aracın sigorta şirketinden sigorta teminatı kapsamında kalan bedelin talebi söz konusudur.”

 

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