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Yaşam

Rüzgar Çetin'in çarptığı araçta şehit olan polisin ailesi şikayetini geri çekti!

Daha önce de yaralanan polis memuru Emre Tetik şikayetinden vazgeçmişti

30 Eylül 2016 18:04

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in çarptığı otomobilde  şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz şikayetinden vazgeçti.

Habertürk gazetesinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Adana’da oturan Özlem Alagöz, avukatı Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin ile birlikte Adana Adalet Sarayı’na giderek, “şikayetinden vazgeçtiğine” ilişkin dilekçesini, UYAP’tan davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Şehit polisin eşi "Şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Daha önce de yaralanan polis memuru Emre Tetik şikayetinden vazgeçmişti.

 

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