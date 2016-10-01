Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in çarptığı otomobilde şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz'ün şikâyetinden vazgeçmesiyle Çetin'in 4 Ekim'deki duruşmasında tahliye olabileceği iddia edildi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Adana’da oturan Özlem Alagöz’ün avukatı Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin, ailenin isteği doğrultusunda bu talebin yer aldığı dilekçeyi UYAP üzerinden davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Dilekçede, şehit polisin 2 çocuğu, eşi Özlem Alagöz, babası Ahmet Çetin Alagöz, annesi Ayşe Alagöz, kardeşleri Mehmet Akif ve Zafer Mustafa Alagöz’ün isimleri yer aldı. Dilekçede, “İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki sanık Rüzgar Çetin hakkındaki şikâyetimizden ve davaya katılma talebimizden feragat ediyoruz. Şikâyetimizden ve davaya feragatimiz doğrultusunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz” taleplerine yer verildi.

Rüzgar Çetin 3 güne çıkabilir



Rüzgar Çetin’in İstanbul Beşiktaş’ta lüks otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu şehit polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz,şikâyetinden vazgeçti. 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 8 aydır tutuklu bulunan Rüzgar Çetin’e, 4 Ekim’deki duruşmada tahliye umudu doğdu

Alagöz ailesi görüşme talebini reddetmişti



Daha önce de kazada ağır yaralanan ve Rüzgar Çetin’e 250 bin TL’lik tazminat davası açan polis memuru Emre Tetik şikâyetinden vazgeçmişti. O duruşmaya katılan şehit polis memurunun ailesinin avukatı, Çetin Ailesi’nin müvekkilinin çocuklarının geleceği için yardım teklifinde bulunduğunu belirtmişti. Rüzgar Çetin, şehit polis memurunun ailesiyle görüşmek için daha önce de 2 ayrı mektup göndermişti. Bu girişimler sonuçsuz kalmış, aile teklifleri reddetmişti. Şehit polisin babası Ahmet Çetin Alagöz, sanık Çetin’in en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, “Gönderdiği mektubu iade ettik. Herhangi bir yakınıyla da görüşmedik. Hayatımız perişan oldu, düzenimiz bozuldu” demişti.



Şehit polis memurunun eşi Özlem Alagöz ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Ben şikâyetimi sonuna kadar sürdüreceğim” diyerek tepki göstermişti. Rüzgar Çetin, son olarak 4 Ağustos’ta tutuklu olarak hâkim önüne çıktı. 4 Ekim’de bir kez daha yargılaması yapılacak olan sanık Çetin, bu duruşmada tahliye olabilir. Çetin’in avukatı Mehmet Uysal, son duruşmada şunları söylemişti: “Müvekkilimin artık daha fazla tutuklu kalması hak ihlalidir. Olayın basit taksire dönüşmesi ihtimali kuvvetlidir. Suç değişirse alt sınırı 2 yıldır. Kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.”





" 1 yıl daha yatıp çıkabilir"

Rüzgar Çetin'in kaza yaptığı an

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, olayda yaralanan ile hayatını kaybeden polis memurlarının Rüzgar Çetin hakkında şikâyetçi olmaktan vazgeçmelerinin Çetin’in alacağı cezayı ciddi derecede indireceğini söyledi. Yazıcıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Suç, ‘taksirle adam öldürme’ suçu. Şikâyetler geri çekildiği için de hâkim cezayı alt sınırdan verecektir. Bu da cezanın 5 yıldan başlaması demektir. Olayda kırmızı ışık ihlali, alkol durumu nedeniyle hâkim cezayı yüzde 50 artırabilir. Bu da 7.5 yıldır. Tutukluluk süresi de cezadan düşürülecektir. Erken tahliyeleri sağlayan kanun hükmünde kararname ile de Rüzgar Çetin 1 yıl daha hapis yatıp çıkar diye düşünüyorum.”