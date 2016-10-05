Rüzgar Çetin'den şikayetini geri çeken şehit polisin eşi: Yoruldum, çocuklarla ilgilenmeliyim, paraya ihtiyacım yok

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in polis aracına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasıyla ilgili şikayetini geri çeken eşi Özlem Alagöz, herhangi bir para talebinde bulunmadığını söyledi. Alagöz, "Artık çok bunaldım, gücüm kalmadı o yüzden pes ettim. Çocuklarıma konsantre olmam gerekiyordu. Çocuklarım zaten bir babayokluğunu yaşıyorlar, annenin de psikoloji hat safhada bozuldu. Çocuklarıma motive olmak istiyorum. Maddi manevi tazminat istemiyoruz. Sadece sigorta yaptırdığınızda, karşı tarafa verilecek bir 330 bin lira para var. Onu alacağım sadece başka da hiçbir şekilde para konusu söz konusu olmadı. Benim de ihtiyacım yok zaten. Bana 'iş bulalım' teklifi etmiştiniz hatırlarsanız, benim ihtiyacım çok maddi olarak herhangi bir şeye" dedi.

Polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, tahliye olmasının ardından kendisini almaya gelen bir ciple Silivri Cezaevi'nden ayrıldı. Basın mensuplarının, cezaevinden çıkışı sırasında görüntü almaya çalıştığı Çetin'in yüzünü kapattığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Özlem Alagöz, katıldığı bir TV programında şunları söyledi:

8 aydır süren bir dava var siz de bunu takip ediyorsunuz. Artık çok bunaldım, gücüm kalmadı o yüzden pes ettim. Çocuklarıma konsantre olmam gerekiyordu. Çocuklarım zaten bir babayokluğunu yaşıyorlar, annenin de psikoloji hat safhada bozuldu. Çocuklarıma motive olmak istiyorum. Maddi manevi tazminat istemiyoruz. Sadece sigorta yaptırdığınızda, karşı tarafa verilecek bir 330 bin lira para var. Onu alacağım sadece başka da hiçbir şekilde para konusu söz konusu olmadı. Benim de ihtiyacım yok zaten. Bana 'iş bulalım' teklifi etmiştiniz hatırlarsanız, benim ihtiyacım çok maddi olarak herhangi bir şeye