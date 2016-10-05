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Rüzgar Çetin'in tekrar tutuklanma talebine ret!

Çetin'e yurt dışına çıkış yasağı koyuldu

05 Ekim 2016 19:22

Savcı, Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin hakkında çıkan tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, tekrar tutuklanma talebini reddetti. Çetin'e yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

"Tahliye kararının hukuki alt yapısı var"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, tahliye kararının hukuki alt yapısının olduğunu belirterek şunları söyledi:  

"Bu konular daha önce Yargıtay 12. Ceza Dairesinin önüne geldi, bir trafik kazasında bir ölüm, bir veya ikili yaralı varsa taksirle yaralamaya neden olmak, dava şikayete bağlı olduğundan ceza kanunun 85. maddesi aynen uygulanmaya devam ediyor. Ölen polisin ailesinin şikayetten vazgeçmesi davayı etkilememiştir. Şahsın duruşmadaki hal ve davranışlarından, pişmanlığından yola çıkmak üzere 1/6 oranında indirim yapmıştır. İnsanlar bu sonuçtan beklediğini bulamayabilir. Şahsın medyatikliğinden, tanınmış bir insanın evladı olduğundan dolayı hiddet duyabilir. Yargıtay'ın istikrarlı görüşü gereğince bir ölüm, yaralı olunca kamu davası devam eder, devlet oradadır. Kararın hukuki altyapısı var. Dediğim gibi bu tip meseleler daha önce konu oldu"

"Son kararı istinaf mahkemesi verecek"

"Yaralı söz konusu ise şikayetini geri çektiği için kimse hesap soramaz. "Bu uygulama nasıl olur? 22.5 yıl nasıl olmaz?" diye tartışılıyor. Bu hukuk tekniği tartışması artık, burada bir kanun uygulaması var. Kurallar ortada, uygulayıcılar ortada, yanlış uygulama olabilir mi olabilir. Savcı zaten karara itiraz etmiş.  Son kararı istinaf mahkemesi verecek"

Ne olmuştu?

"Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istenen Çetin'e mahkeme heyeti 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Ancak Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı çıkmıştı.

Çetin'in çarptığı otomobilde  şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz şikâyetinden vazgeçmişti. 

 

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