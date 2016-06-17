Rüzgâr Çetin ağladı, avukatları "Polisler niye kemer takmadı" dedi

Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisin hayatını kaybetmesine bir polisin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgâr Çetin, "Şu an yer değiştirmek imkanım olsa onun yerine ölmeyi tercih ederdim" diyerek ağladı. Çetin'in avukatları da "Polisler niye kemer takmadı" savunmasını yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özden Atik ve Ümit Türk’ün haberine göre; olayda hayatını kaybeden polisin eşi Özlem Alagöz, Rüzgar Çetin'e "Keşke sen ölseydin" diye tepki gösterdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Rüzgar Çetin getirilirken; yaşamını yitiren polisin eşi Özlem Alagöz ile kardeşleri Mehmet Akif Alagöz ve Zafer Mustafa Alagöz de katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, olayda yaralanan polis memuru Emre Tetik’in avukatı aracılığıyla şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderdiğini belirtti. Başkan Horasan, sanık Rüzgar Çetin’in avukatları tarafından özel uzman görüşünü içerir raporun sunulduğunu da tutanağa geçirdi.

"Polis emniyet kemeri takmamış, Çetin

tam kusurlu görülemez"

Rüzgar Çetin’in avukatları tarafından sunulan ve İTÜ öğretim üyesi iki trafik uzmanı tarafından verilen raporda; "Kazanın meydana gelmesinde sürücü Rüzgar Çetin tam kusurlu görülse de kazanın ölümle sonuçlanmasında maktül ve müştekinin emniyet kemeri takmamış olmaları kendilerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı gözönüne alınırsa sürücü Rüzgar Çetin’in asli kusurlu olduğu ancak tam kusurlu olarak görülemeyeceği kanaatine varıldığı" ifade edildi.

Sanık Rüzgar Çetin’in avukatı Mehmet Uysal, "Sunduğumuz uzmanlık raporu gözetildiğinde bilinçli taksirin olmadığı anlaşılacaktır. Ortada varsa eğer taksirle işlenmiş bir suç söz konusudur. Ayrıca yaralı polis Emre Tetik’in şikayetinden vazgeçmiş olması, suçun vasfını değiştirmektedir" diye konuştu.

"Raporu kabul etmiyoruz"

Rapora karşı beyanı sorulan şikayetçilerin avukatı Yılmaz Abaşoğlu da, sanık avukatlarının sunduğu uzmanlık raporunu kabul etmediklerini ifade ederek "Bu raporun dosyaya etkisi olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca Adli Tıp kurumundan beklenen hızın belirlenmesine ilişkin hususun da suçun vasfını değiştirmeyecektir. Kaza kameralara açık bir şekilde yaşanmıştır" dedi. Avukat Abaşoğlu, yaralı polis EmreTetik’in şikayetinden vazgeçmiş olmasına da değinerek "Bilinçli taksir hâli esas alındığında belirlenecek ceza açısından şikayetinden vazgeçmiş olması etkili olmayacaktır " dedi.

"Yanımızdan ayrılırken sarhoş değildi"

Daha sonra tanık olarak dinlenen Rüzgar Çetin'in arkadaşı İlker Tutarkaban; "Kaza anını görmedim. Kazadan önce buluşmuştuk. Rüzgar bir bardak kokteyl içti, ikincisini de birkaç yudum alıp bıraktı. Yanınızdan ayrılırken sarhoş vaziyette değildi" dedi.

Sanık Rüzgar Çetin, "Arkadaşım doğruyu söylüyor, basit bir meyve kokteyliydi. Alkollü olduğumu düşünsem aracıma binmezdim. Taksiyle gideceğim yere giderdim. İçmiş olduğum kokteyl beni etkilemedi" dedi.

"Tahliye edilmesini istemiyoruz"

Şikayetçi Özlem Alagöz ve kardeşleri Mehmet Akif Alagöz ve Zafer Mutlu Alagöz ise "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sollayarak değil, makas atarak geliyor. Bu da bir trafik terörüdür. Tahliye edilmesini istemiyoruz" dedi.

Sanık avukatı Mehmet Uysal müvekkilinde tespit edilen 90 promil alkolün güvenli sürüş yeteneğine etki edecek boyutta olmadığını vurgulayarak "Aşırı hızlı olduğu da ispatlanamamıştır. Müteveffa taraf da emniyet kemerini takmamıştır, bu nedenle kusurlu durumdadır. Bu nedenle suç, taksirle işlenmiş hale gelmektedir. Tutuklu kalması mağduriyetine neden olacaktir. Tahliyesini talep ederim" dedi.

Yaralı polisin ailesiyle helalleştiklerini belirten Uysal, "Müvekkilimin anne ve babası, Alagöz ailesiyle helâlleşmek istedi ve mektup yazdılar. Ancak kendilerine ulaşamadık" deyince Mahkeme Başkanı, "Şu an taraflar burada helâlleşmek istiyor musunuz?" diye şikayetçilere sordu. Şehit polisin eşi Özlem Alagöz de "Alkol almasaydi bu kaza olmayacaktı. Biz helâlleşmek istemiyoruz" dedi.

"Onun yerine ölmeyi tercih ederdim"

Sanık Rüzgar Çetin ise "Ben kimsenin canına, malına zarar gelsin istemezdim. Özellikle de sevdiklerinden ayırmak istemezdim. Şu an yer değiştirmek imkanım olsa onun yerine ölmeyi tercih ederdim" diyerek ağladı.

Kusur durumunun tespiti açısından dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebini redderek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma çıkışında şehit polisin eşi Özlem Alagöz, "Keşke sen ölseydin. Senin üzerine toprağı ben atsaydım" dedi. İzleyicilerden bir kadının "Öyle deme yazık" demesi üzerine de Özlem Alagöz, Mehmet Akif Alagöz ve Zafer Mutlu Alagöz; "Yazık değil o çocuğa. İki çocuk babasız kaldı" diyerek tepki gösterdiler.

3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 01.00 sıralarında Emre Tetik’in kullandığı polis aracıyla Beşiktaş’tan Ortaköy’e doğru seyir halinde oldukları ifade ediliyor.

Sanık Rüzgar Çetin’in da aracı ile Ortaköy’den Beşiktaş’a doğru gittiği belirtiliyor. Çırağan Caddesi üzerinde kavşaktaki ışıklara yaklaşıldığından Çetin’in en sağ şeritten önce orta şeride geçtiği önündeki aracı sollamak içinde ani manevra yaparak karşı şeride geçerek, gelen maktül ve müştekinin içinde bulunduğu polis aracına çarptığı ileri sürülüyor. Çetin’in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilen iddianamede, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.