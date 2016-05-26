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Şehit polisin ailesi: "Rüzgar Çetin'den, şikâyetinizi çekin, mağduriyetinizi giderelim" teklifi yaptılar!

"İnsanların tek dini para olmuş. Ama ben şikayetimi sonuna kadar sürdüreceğim"

26 Mayıs 2016 12:03

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in İstanbul Beşiktaş'ta polis otomobiline çarparak  Fatih Alagöz'ün şehit, Emre Tetik'in de yaralandığı kazada, şehit polisin eşi Özlem Alagöz'ün avukatı "Olaydan sonra şikayetinizden vazgeçin-vazgeçmeyin  mağduriyetinizi giderelim’ dediler. Ancak aile kabul etmedi" dedi.

Yaralı polis Emre Tetik'in, Rüzgar Çetin hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesiyle ilgili olarak da şehit polisin eşi Özlem Alagöz “İnsanların tek dini para olmuş. Ama ben şikayetimi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Savcı, Çetin hakkında 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etmişti. Dava açılmasının ardından kazadan yaralı kurtulan polis Emre Tetik, mahkemeye dilekçe vererek 250 bin lira tazminat talep etmişti. Ancak Emre Tetik’in, önceki gün dava dosyasına sunduğu dilekçe ile Rüzgar Çetin hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Tetik’in şikâyetinden vazgeçmesi, şehit polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz’ü isyan ettirdi. Alagöz, “İnsanların tek dini para olmuş. Ama ben şikayetimi sonuna kadar sürdüreceğim” diye tepki gösterdi.

 

"Eşimin çok yakın dostuydu"

 

Özlem Alagöz, Emre Tetik ile eşinin yıllar boyunca birlikte çalıştıklarını belirterek, “Son iki yıl da hep bir aradaydılar. Aynı yerde görev yapıyorlardı. İş dışında da görüşen iki yakın dostlardı. Ben Emre’nin şikâyetinden vazgeçeceğini tahmin etmezdim. Benim eşim şehit oldu ve bir daha geri dönmeyecek. Bu insanların vicdanlarını sorgulamaları lazım” diye konuştu. 

Alagöz şöyle devam etti: “Ben sonuna kadar şikâyetimi sürdüreceğim. Kazada eşim şehit olduğu gibi ailem dağıldı. Eşim öldü, ben Adana’ya dönmek zorunda kaldım. Bunlara neden olan bu insan da cezasını çekmelidir.”

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