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Bilirkişiye göre bir polisin öldüğü kazada Rüzgar Çetin kazada tam kusurlu değil!

Polislerin emniyet kemeri takmaması nedeniyle Rüzgar Çetin kazada asli kusurlu sayıldı

16 Haziran 2016 17:51

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin’in geçen ocak ayında Beşiktaş'ta yaptığı ve bir polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda Rüzgar Çetin’in kazada tam kusurlu değil, asli kusurlu olduğu savunuldu. 

Habertürk'ün haberine göre, Rüzgar Çetin’in karşı şeride geçtiği için polis aracıyla kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada polislerden İsmet Fatih Alagöz hayatını kaybederken araç içinde bulunan diğer polis memuru Emre Tetik ise yaralandı.

Tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi. Davada Çetin'in avukatı bilirkişi raporu istemişti. Rapor mahkemeye ulaştı. 

 

Bilirkişi raporu 'asli kusurlu' dedi 

 

Bilirkişi raporunda Çetin'in kaza gecesi 0.90 promil alkollü olduğu belirtildi. Ayrıca süratli olduğu ve hatalı olduğu kaydedildi ancak o rapora göre polis memurları da emniyet kemeri takmıyordu. 2 polis emniyet kemeri takmış olsaydı ölüm ve yaralanmalar meydan gelmeyebilirdi. 

Bilirkişiler bu nedenle Rüzgar Çetin'in tam kusurlu değil asli kusurlu olduğunu savundu.

Rüzgar Çetin'in asli kusurlu olması halinde mahkeme heyeti takdir yetkisini ceza indiriminden yana kullanabilir.

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