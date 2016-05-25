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Rüzgar Çetin'in kazada yaraladığı polis, şikâyetini geri çekti

Yaralı polis memuru Emre Tetik, 22.5 yıl hapis talebiyle tutuklu yargılanan Çetin’den 250 bin TL manevi tazminat istemişti

25 Mayıs 2016 11:19

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olmasına bir polis memurunun da yaralanmasına neden olan kazada, yaralanan polis memuru Emre Tetik,  Çetin hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.Kaza esnasında alkollü olduğu öğrenilen Çetin, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yaralı polis Emre Tetik, dava dosyasına sunduğu iki cümlelik dilekçe ile şikâyetinden vazgeçti. Tetik dilekçesinde "İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/61 esas sayılı dosyasında sanık Rüzgar Çetin hakkındaki şikâyetimizden ve davaya katılma talebimizden feragat ediyoruz. Şikâyetimizin ve davaya katılma talebimizin feragatı doğrultusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verdi.

Yaralı polis memuru Emre Tetik, 22.5 yıl hapis talebiyle tutuklu yargılanan Çetin’den 250 bin TL manevi tazminat istemişti.

 

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Rüzgar ÇetinBeşiktaşkazaEmre Tetikyaralı polis

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