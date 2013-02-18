Rusya'ya düşen 10 tonluk meteor hâlâ bulunamadı!..

Rusya'nın Çelyabinsk kentine düşen meteora ait küçük bir parça bulundu. Ancak, uzmanlar meteorun düştüğü yerde en büyük parçasını bulamadıklarını açıkladı.

Rusya’da geçtiğimiz hafta Cuma günü sabahın erken saatlerinde atmosfere giren ve çok büyük bir şiddetle 10 bin metre yükselikte patlayan meteor, Çelyabinsk kentinde çok büyük bir panik yaratmıştı.

EUMETSAT’a (Avrupa Meteorolojik Uydu Çalıştırma Organizasyonu) bağlı Meteosat-10 uydusundaki SEVIRI cihazı da, Çelyabinsk üzerinde patlayan meteorun izini yakaladı. Meteosat-9 uydusu tarafından çekilen kızılötesi fotoğrafta, Çelyabinsk’e düşen meteorun atmosferde yaydığı ısı görülüyor.

Meteorun parçalara bölünerek patlamasının ardından, sayısız küçük parçacık yüzlerce kilometrelik bir alana yayıldı.

Çelyabinsk’ten yaklaşık 80 km ötede bulunan Chebarkul kenti yakınlarındaki aynı isimli gölde, sekiz metre genişliğinde bir ‘meteor çukuru’ oluştu.

NASA, atmosfere saatte 70 bin kilometre hızla giren ve 32.5 saniye sonra yerden 10 bin metre yükselikte patlayan meteorun, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 30 kat güçlü olduğunu açıkladı.

15 metre genişliğindeki meteor, 10 bin tonluk bir kütleye sahipti ve atmosferde ilerdikçe bir alev topuna dönüştü.

Rus yetkililer, araştırmalar sonucunda meteora ait bir parçanın bulunduğunu açıkladı. Rusya Bilim Akadamisi'nden Viktor Grokhovsky, "Chebarkul Gölü'ndeki araştırmalarımızda meteora ait bir parçayı bulduk" açıklamasını yaptı.

Ural Federal Üniversitesi ise meteor parçasına ait fotoğrafı yayımladı. Meteor parçasındaki demir oranının yüzde 10 olduğu düşünülüyor.

Grokhovsky, meteor parçasına büyük olasılıkla 'Cherbakul meteoru' adı verileceğini belirtti.

Çelyabinsk’in tepesine binlerce ufak parçaya ayrılarak patlayan meteor, çok güçlü şok dalgaları yaydı.

Yaşanan patlamanın etkisi, bir çinko fabrikasının çatısını çökertti, yolda da ufak bir krater oluşturdu.

500 kilotonluk meteorun yaydığı şok dalgaları, 2.5 dakika sonra kente ulaştı ve binlerce binanın camlarını patlattı, otomobilleri salladı.

Şok dalgalarının yarattığı maddi hasarın yanı sıra, yaklaşık 1.200 kişi yaralandı.