Rusya meteor yağmuruyla sarsıldı

Rusya’nın Ural Dağları’nın güneyinde yer alan Çelyabinsk kenti, bu sabah korku dolu saatler geçirdi. Kent, birden fazla meteorun hedefi olurken, meteor yağmuru birçok amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Patlamalarda 67'si çocuk 524 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’dan 1500 km ötede bulunan Çelyabinsk kenti, bu sabah meteor yağmuruyla sarsıldı. Çelyabinsk üzerinde, TSİ 05.30 sularında gözleri neredeyse kör edecek bir parlaklığa neden olan ve çarpma etisiyle kentin dört bir yanını sarsan meteorlar, otomobilin içindeki ve sokaktaki yerleşimciler tarafından kamerayla görüntülendi.

Ural Dağları bölgesindeki idari bölgenin valisi, meteor düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, birçok yaralı olduğuna dair haber aldıklarını, binalarda da hasar oluştuğunu belirtti. Rus yetkililer, yaralı ve maddi hasar hakkında kesin bir bilgi vermedi.



Paniğe yol açtı



Çelyabinsk'te çok büyük paniğe neden olan meteor patlamalarının, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu ifade edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı yaralı sayısını 400 olarak verirken, CNN, 3 kişinin ağır yaralı olduğunu belirtti.

Rusya Acil Bakanlığı sözcüsü Irina Rossius, AP haber ajansına verdiği bilgide, ‘Çelyabinsk’in meteor yağmuruna maruz kaldığını’ söylerken, bakanlığın bir diğer sözcüsü Elena Smirnikh, Intefax haber ajansına ‘bir meteor düştüğünü’ söyledi.



Alev alarak çarptı

RIA Novosti haber ajansına konuşan diğer Rus yetkililer, “ilk belirlemelere göre bir meteor yağmuru yaşandığı’ bilgisini verdi ve “Yerden 10 bin metre yükseklikte patlama yaşandığını doğruladıklarını” belirtti.

Rus vatandaşların amatör çekimlerinde, atmosferde alçalmakta olan bir meteor parçasının alev aldığı ve görülürken, gözleri kamaştıran bir aydınlık oluşuyor. Kısa bir süre patlama sesiyle beraber Çelyabinsk’teki binaların camları patlıyor. Bir diğer görüntüde, meteorun havada parçalandığına dair izler görülüyor.

Yetkililer, bazı meteor parçalarının Çelyabinsk’ten yaklaşık 195 km ötede bulunan Satka kasabasına kadar ulaştığını belirtti.