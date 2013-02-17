Rusya'ya düşen meteor Hiroşima'nın 20 katıydı!

Rusya’nın doğusundaki Çelyabinsk bölgesinde önceki sabah yaşanan ve büyük paniğe neden olan meteor yağmurunun yankıları sürüyor. 1200 insanı yaralayan, onlarca eve, araca zarar veren meteor yağmurunun ardından Rus yetkililer bölgedeki hasarı onarmaya koyuldu. Meteor yağmurunun yol açtığı zararın bir milyar rubleyi (yaklaşık 33.5 milyon dolar) geçtiği tespit edildi.

Yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen meteoritin atmosfere girişi sırasında meydana gelen patlamanın gücünün 300 kilotonu aştığı belirtiliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA’dan yapılan açıklamaya göre bu patlama, 1945 yılındaki Hiroşima atom bombası patlamasından yirmi kat daha büyüktü. ITARTASS’ın haberine göre uzmanlar, Ural bölgesine düşen meteoritin 1908 Tunguz meteotirinden sonra dünyaya düşen en büyük kütleydi.



Taşlar internetten satışta



Ancak bu tuhaf doğa olayını fırsata çevirenler de oldu. Tüm bölgede 200 bin metrekare cam kırılması camcılara adeta “bayram yaşatırken”, masrafların devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. Vatandaşlar bulduklarını iddia ettikleri taşları internetten satışa çıkardı bile. İlanlarda fiyatlar 10 bin ile 330 bin dolar arasında değişiyor. İnternette yer alan ilanlarda “Uzaydan yeni gelmiş meteor parçası” adı altında gök taşı satışı yapılıyor. İlanda, meteor parçasının 532 gram ağırlığında ve oldukça iyi durumda olduğu iddia ediliyor. Bulduğu taşı Rusya’da üç odalı bir evle veya İsveç’te bir adet daireyle değiştirmek isteyenler de var.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov ise meteor parçalarına henüz ulaşılamadığını söyledi. Çebarkul Gölü’ne düşerek buzun üzerinde altı metre çapında bir delik oluşturan meteor parçası da dalgıçlar tarafından aransa da herhangi bir ize rastlanmadı.

Rusya’ya düşen meteor, dünyanın her an maruz kalabileceği kozmik bombardıman riskinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. NASA ile Avrupa’nın uzaycılık kuruluşu Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın bu yöndeki çalışmalarına hız kazandırmaları bekleniyor.



Savunma sistemi kurulacak



İki kurumun araştırmaları, bu tür cisimlerin gözlemini, bunlardan tehlikeli olanların belirlenerek sözkonusu gök cisimlerini saf dışı edecek bir sistem kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan bir araştırma komisyonu raporunun da bu ay içinde açıklanması bekleniyor.



Çarpsa Londra’yı yok ederdi



Rusya'da yaşanan meteor yağmurundan yaklaşık 14 saat sonra bilim insanlarının uzun süredir heyecanla beklediği buluşma da gerçekleşti. Uzmanların ‘2012 DA14’ adını verdiği asteroit, Dünya’nın yakınından geçip gitti. Amerikalı astronomlar, genişliği 46 metre, kütlesi ise yaklaşık 130 bin ton olan asteroit 2012 DA14’ün, yeryüzü ile arasında sadece 27 bin 599 km kadar bir mesafe kaldığını açıkladı. Bu mesafe birçok uydudan bile daha yakın. Planetary Society adlı bilimsel kuruluşun üst yöneticisi Bill Nye, 27 bin 700 kilometrelik mesafenin Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinde sadece 15 dakikalık bir zaman dilimini temsil ettiğini belirterek, asteroitin 15 dakika kadar daha önce gelmiş olması durumunda felaket yaşanabileceğine dikkat çekti. Eğer bu asteroit Dünya’ya çarpsaydı, Londra gibi bir şehri yok edebileceği belirtiliyor. NASA uzmanları, Rusya’daki meteor yağmuruyla bu olayın bir ilgisi olmadığını, iki gök cisminin yörüngesinin farklı olduğunu açıkladı.