Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleri neden gecikiyor?

Rus lider Vladimir Putin’in Türkiye’ye yönelik seyahat yasaklarını kaldıran kararnameyi imzalamasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, Rusya’da sivil havacılık ajansı Rosavuatsiya, Türkiye’ye düzenli seferlere bağlı olmayıp dolmuş sistemiyle çalışan charter sefer gerçekleştirme izninin hâlâ verilmediğini aktardı. Putin'in açıklamasına rağmen, Türkiye'ye charter uçuş yasağı henüz resmen kaldırılmadı. Bu konuda önce hükümetin kararnamesi, sonra Rusya resmi sivil havacılık kurumunun yönetmeliği yayınlaması bekleniyor. Rusya'dan gelecek ilk uçağın cuma günü Antalya'da olması bekleniyor.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Moskova’da basına açıklama yapan Rusya Federal Havacılık Ajansı Rosaviatsiya yetkilisi Sergey İzvolskiy, "Bizim Rusya ve Türkiye arasında normal sefer sayılı uçaklar dışında charter uçuşlara izin verebilmemiz için Rusya hükümeti bize gereken karanameyi ulaştırması gerek. Ancak şu ana kadar elimize bu belge gelmedi. Kararnamede net bir şekilde Türkiye istikametinde charter uçuşlara hangi taraihten itibaren iznin onaylandığı yazması lazım” dedi.

Türkiye’de tatil geçirmek için Rus vatandaşlarından acentelere gelen yoğun talep ulaşım problemine takıldı. Uçak bileti fiyatları nereyse otelde bir haftalık tatile eş değer olması nedeniyle Rus turistler birkaç gün devam eden salgının ardından Türkiye’den yeniden soğmaya başladı.

İlk uçak cuma sabahı bekleniyor

Antalya havalimanı ise devam eden belirsizliklere rağmen 8 Temmuz Cuma sabahı Rusya’dan gelecek ilk charter uçağı karşılamaya hazırlanıyor. Moskova’nın "Domodedovo" havalimanından kalkacak “Azur Air” uçağının yarın sabah saat 06:10 sıralarında Antalya’ya inmesi bekleniyor.

İlk toplu Rus turist kafilesi için alanda karşılama merasimi bile de hazırlanıyor. Aynı havayolu şirketine ait diğer iki uçağın ise 9 Temmuz tarihinde Rusya’nın Yekaterinburg ve Rostov na Don şehirlerinden bekleniyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği yetkilileri uçuş izninin son anda verileceğine inandıklarını söylüyor. Daha önce Türkiye’deki sivil havacılık, Rusya’dan ilk charter uçağın 7 Temmuz tarihinde geleceğini duyurmuştu.