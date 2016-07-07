Turizmcilerden "Yunan adaları daha ucuz" diyen köşe yazarlarına tepki: Kazıkçı değil, vatanseveriz!

Turizm sektöründe iç ve dış politika sebebiyle kötü bir sezon yaşanırken Çeşme’de iki kişilik akşam yemeğine 550 lira hesap çıkaran restoranlar, “Yunan adaları daha ucuz” diyen köşe yazarlarına isyan etti. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm bölgesindeki işletmelerin "kazıkçı" olduğuna dair bir algı oluşmasına değinerek, "Vergimizi ödüyoruz. Balığımızı faturalı alıyoruz. Çalışanımızın sosyal güvenliğini ödüyoruz. Çünkü bizler vatanseveriz. Yunan adalarında bunların hiçbiri yapılmıyor" diye konuştu.

Turizmde bayram bereketi yaşanırken, "yüksek fiyat" tartışmaları da yeniden alevlendi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Çeşme'de iki kişinin bir akşam yemeği 550 liraya ulaşırken, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tartışmaya son noktayı koydu. İşler, "En pahalı suyu kullanıyoruz. En pahalı katı atık bedelini ödüyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Balığımızı faturalı alıyoruz. Çalışanımızın sosyal güvenliğini ödüyoruz. Çünkü bizler vatanseveriz. Yunan adalarında bunların hiçbiri yapılmıyor" diye konuştu.

"Büyük haksızlık yapılıyor"

Kamuoyunda sahil beldelerindeki turistik işletmelerin birer "kazıkçı" olduğu ve Yunan adalarının son derece ucuz olduğu yönünde bir algı yaratıldığını söyleyen İşler, "Meslektaşlarımız büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Basit bir örnek vermek gerekirse bizler faturasız balık alamıyoruz. Ancak Sakız Adası'ndaki işletme denizden tuttuğunu müşterisine veriyor. Haksız rekabet burada başlıyor" dedi.

Bu şekilde bir algı yaratılıp yerli turistin Yunan Adaları'na yönlendirilmesinin turizmin içinde bulunduğu durumu daha da kötüye sevkedeceğini vurgulayan İşler "Biz en pahalı suyu kullanıyoruz. En pahalı katı atık bedelini ödüyoruz. Vergimizi son kuruşuna kadar veriyoruz. Çalışanımızın sigortasını ödüyoruz. Gelir giderimizin kayıtlı olması için kredi kartı kullanıyoruz. Çünkü bizler vatanını seven, devletini düşünen insanlarız. Ancak bunu sonucunda kazıkçı yaftası yapıştırılması bizlere yapılan en büyük haksızlık" diye konuştu.

En kaliteli hizmeti de kendilerinin verdiğini vurgulayan İşler "Sakız Adası'nda tahta sandalyede oturup nereden geldiğini bilmediğin gıda maddelerini tüketmek tabi ki ucuz olacak. Çünkü Yunanlı, devletinden çalıyor. Vergi vermiyor. Bu kişilerle bizleri aynı kefede tartmasınlar. Bu dönemde, bu haksızlığı bize yapmasınlar" dedi.

İki kişilik yemek 550 lira

Yeni Asır, Türk turizminin gözbebeği Çeşme'de fiyat araştırması yaptı. Yerli turist konseptiyle krizden en az etkilenen yerlerin başında gelen Alaçatı'da fiyatlar, restoranların yeri, ürün kalitesi, şef seçimi ve ambiyansa göre değişiyor. Alaçatı'da özellikle Hacımemiş Mahallesi'ndeki bazı restoranların yemek ücretlerinin daha yüksek olması dikkat çekiyor. İki kişinin bir akşam yemeği ortalama 550 liraya kadar çıkıyor.