Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: Naptık, nettik o turistleri gettik

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, otellerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirterek, "Naptık, nettik o turistleri gettik" dedi.

sözcü'nün haberine göre; 40 gün önceki konuşmasında kullandığı "Napcez, netcez o turistleri buraya getcez" cümlesini hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, “Ne oldu? Şimdi Antalya'da, Muğla'da ve Çeşme'de bulunan otellerde doluluk oranı yüzde yüz. Yani naptık, nettik otobüsleri oraya getirdik. Turistin en fazla önem verdiği konu olabildiğince istikrarlı fiyat politikası izlenmesidir.



Vatandaşına ayrı, turiste ayrı fiyat uygulamak turizmin en büyük düşmanıdır. Dolayısıyla misafirlerimize ister yerli turist olsun ister yabancı turist olsun önce hakkaniyetle davranmak zorundayız.



Esnafımızla, lokantacımızla, taksicimizle gelen misafirlerimize kendimize nasıl davranılmasını istersek öyle davranmalıyız. Aksi taktirde turistin ayağı kesilir. Bir kere bir yerin adı bu şekilde anılmaya başlarsa bunu telafi etmek çok zordur” diye konuştu.