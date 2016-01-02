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Dünya

Rusya'dan 'Hitler Almanyası' yorumu: Erdoğan'ın sözleri pek çok şeyi netleştiriyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığımızda da bunu görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı

02 Ocak 2016 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığımızda da bunu görürsünüz" açıklamalarını Facebook hesabından paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Yeri gelmişken söyleyeyim, bu birçok şeyi netleştiriyor" yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği, "Sayın Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmenin ardından Davutoğlu, 'Üniter devletlerde de başkanlık sistemi elbette ki olabilir' dedi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusuna, "Bu doğru, yani üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu anda bunun zaten dünyada örneği var, geçmişten bu yana da var. Hitler Almanyası’na baktığınızda orada da bunu görürsünüz,   daha sonra değişik ülkelerde aynı şekilde bunun örneklerini görürsünüz" cevabını vermişti.

 

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın ifadeleri çarpıtıldı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhurbakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'Hitler Almanyası' benzetmesinin bazı haber kaynakları tarafından açıkça çarpıtılarak ve tam tersi bir mana verilerek kullanıldığı" savunuldu. 

 

"Erdoğan'ın sözleri pek çok şeyi açıklıyor"

 

Kişisel Facebook hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle ilgili olarak ifade ettiği ‘Hitler Almanyası' benzetmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova şunları söyledi: 

"Reuters'ın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hitler yönetimindeki Almanya'yı etkili başkanlık sistemine örnek gösterdi. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu birçok şeyi netleştiriyor."

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