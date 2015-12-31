Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hitler Almanyası'nda da üniter başkanlık sistemi var

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya'nın ölümü üzerine Suudi Arabistan ziyaretini erken bitiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndü. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kendisiyle birlikte Medine'ye giden heyette yer alan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hasan Karakaya ile ilgili olarak "Uzun süredir bir yol arkadaşlığımız vardır. Hemen hemen her seyahatinde yanımda olan bir arkadaşımızdı. Güçlü bir kaleme sahip olduğuna inanıyorum. Doldurulamayacak bir yere sahip olan bir kardeşimiz olarak görüyorum" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı üniter başkanlık sistemi olabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Erdoğan, Hitler Almanyası'nı örnek gösterdi. Erdoğan, "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığımızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın sözleri çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan'ın "Hitler Almanyası" ile ilgili sözlerinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'Hitler Almanyası' benzetmesinin bazı haber kaynakları tarafından açıkça çarpıtılarak ve tam tersi bir mana verilerek kullanıldığı" belirtildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin her alanda daha da geliştirilebilmesi için atılacak adımlar nelerdir, bunları ele alma fırsatını bulduk. Suudi Arabistan'la bölgesel konuları da aramızda değerlendirdik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları ele alırken tabii ki en önemli adım ikili ilişkilerde Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararının alınması oldu. İslam İşbirliği Teşkiyatı Türkiye'de yapılıyor. Körfez işbirliği ile ilgili görüştük. Karşılıklı işbirliğin artırılması yönünde birlikte atılabilecek adımları görüştük.

Değerli kardeşim Hasan Karakaya'yı saat 01:00 civarında kaybettik. Kendisine rahmet filiyorum, Ailesine saırlar diliyorum. Uzun süredir bir yol arkadaşlığımız vardır. Hemen hemen her seyahatinde yanımda olan bir arkadaşımızdı. Güçlü bir kaleme sahip olduğuna inanıyorum. Doldurulamayacak bir yere sahip olan bir kardeşimiz olarak görüyorum. Rabiimden rahman ve rahim ismiyle tecelli çtmesini diliyorum. Yarın Fatih Camii'nde cenaze namazını kılacağız ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedeceğiz.

Başkanlık sistemi

Başkanlık sistemi ile ilgili çok geniş bir kesimi dinleyeceğiz.

Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler almayasına baktığımızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz. Yeter ki bütün mesele başkanlık sisteminin uygulamasında halkını rahatsız eden bir yapısı olmasın. Şu anda da “Başkanlık sistemleri de A’dan Z’ye pirüpaktır” diyemeyiz ama diğerlerine kıyasla baktığımız zaman parlamenter demokrasiye göre onların çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin kahir ekseriyetinde başkanlık sistemini olduğunu görüyoruz. ABD’deki partili başkanlık sistemidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının tam metni

Suudi Arabistan'la bölgesel konuları da aramızda değerlendirdik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları ele alırken tabii ki en önemli adım ikili ilişkilerde Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararının alınması oldu.

Ticaret, savunma, karşılıklı yatırımlar, Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki yatırımlarının artırılması, enerji ve güvenlik alanlarında iş birliği, aynı şekilde Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının artırılması, terörle mücadelede özellikle İslam ülkeleri arasındaki bir askeri iş birliği, koalisyonların görüşülmesi, bölgesel konularda da Suriye, bunun yanında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2554 süreci, Libya, Irak, Filistin, Yemen, bu konuları değerlendirdik. Bildiğiniz gibi 2016 İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi İstanbulumuzda yapılıyor. Körfez İşbirliği Konseyi Türkiye ilişkileri, bunları ele alma fırsatımız oldu. İkili ticaret hacmimizin ve karşılıklı yatırımlarımızın daha da artırılması imkanlarını bu görüşmelerde değerlendirdik. Askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği, iki ülke arasındaki ilişkilerde önem arz ettiğimiz bir husus olmuştur. Bu alanlarda birlikte atılabilecek adımları da görüştük.

Ziyaretimizin ikinci gününde ise Medine-i Münevvere'ye de geçirdik. Oradaki görevlerimizi yaptık ve dün gece de medya dünyasında değerli kardeşim Hasan Karakaya'yı saat 01.00 civarında kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Mensubu olduğu Akit gazetesinin tüm mensuplarına aynı şekilde başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Uzun bir dönemdir Hasan beyle, kardeşimizle bir yol arkadaşlığımız vardı. Hemen hemen her seyahatimde yanımda olan bir kardeşimizdi. Güçlü bir kaleme sahip olduğuna inanıyorum. Özellikle medya dünyasında fikir zenginliğinin, anında ürettiği cevaplarla doldurulamayacak bir yere adeta sahip olan bir kardeşim olarak kendisini görüyorum.

Bildiğiniz gibi yarın Fatih Camisinde öğlen cenaze namazını kılacağız. Daha sonra da Edirnekapı Şehitliğine defnedeceğiz. Bu vesileyle medya dünyasına tekrar sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Suudi Arabistan'a giderken, yeni anayasa konusu gündeme gelmişti. Siz, 'En son süreçte halkla arama konferansı yapmak yoluna da gidebiliriz' demiştiniz ama bunun ne anlama geldiğini soramamıştık. Şimdi açıklarsanız sevinirim" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

"Arama konferanslarını biliyorsunuz diye açıklamadım" diyen Erdoğan, arama konferanslarının akademisyenler arasında veyahut da o konuyla ilgili dağarcığında bir şeyler olanların katıldığı toplantılar olduğunu söyledi.

Bunu daha geniş planda tutup, halkla bu arama konferansını yapabileceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yani seçeceksiniz, ondan sonra telefonlarla vatandaşla bu irtibatları kurmak suretiyle, yani bir nevi kamuoyu araştırması da diyebiliriz ama burada vatandaşın diyelim ki anayasanın o maddesiyle ilgili düşüncesi nedir, ne diyor, bunları halkla irtibat kurmak suretiyle... Öyle ufak rakamlar değil yani 500 bin değil sayıyı daha da artırmak suretiyle. Dolayısıyla toplumsal bir mutabakatın sağlanabileceği bir anayasanın oluşmasına bu arama konferansı çok ciddi bir zemin oluşturacaktır. Bu düşünceyle bunu sizlere ifade etmiş oldum."

- "Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Davutoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Sayın Davutoğlu bir televizyon programına katıldı. Orada 'Üniter devletlerde de başkanlık sistemi olabilir' dedi. Sizin bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine ise şunları anlattı:

"Doğru. Yani 'Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur' diye bir şey yok. Şu anda bunun zaten dünyada örneği var, geçmişten bu yana da var. Yani Hitler Almanyasına baktığınızda orada da bunu görürsünüz, daha sonra değişik ülkelerde yine aynı şekilde bunun örneklerini görürsünüz. Bütün mesele, o başkanlık sisteminin uygulamada halkını rahatsız eden bir yapısı olmasın, karakteri olmasın. Uygulamada siz eğer adalet dağıtıyorsanız, halkın aradığı, beklediği nedir, adalettir. Bu olduğu anda zaten sıkıntı olmaz."

Erdoğan, şu anda 'Başkanlık sistemleri de A'dan Z'ye pirüpaktır' ifadesinin kullanılamayacağını dile getirdi.

Başkanlık sistemi olup sıkıntıların olduğu yerler de bulunduğunu ancak birbirine kıyasla parlamenter demokrasiye göre başkanlık sistemlerinin daha başarılı olduğunu gördüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz daha iyiye nasıl gideriz bunun arayışı içindeyiz. Şu anda da gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmiş ülkelerin kahir ekseriyetinde bu sistemin olduğunu görüyoruz veya yarı başkanlığın olduğunu veya partili başkanlık sisteminin olduğunu görüyoruz. İşte bir nevi şu anda Amerika'daki sistem partili bir başkanlık sistemidir. Yani başkan partisinden ne yapmıyor, kopmuyor. Arkasında yine ne var partisi var. Bunu görüyorsunuz. Şu anda bizdeki yapı öyle mi değil. Yarı başkanlık sistemine bakıyorsunuz yine partili. Orada da başkan partisinden ne yapmıyor, kopmuyor. Partiyle arkasında onunla beraber o süreci işletiyorlar. Bunların birçok örnekleri var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir sisteme girmesiyle çok daha güçlü adımlar atmalarının mümkün olacağını vurguladı.

Başbakan Davutoğlu'nun ziyaretleri sonucunda ortaya bir şüphesiz bir hamule çıkacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar tartışılacaktır. Benim şahsen yani Beştepe'de devam ettireceğim bu tür çalışmalar var. Bu çalışmalarla birlikte bizler de bu konuda konuşacak kimler varsa bu alanda konuşacak kimler varsa gerek akademisyen olarak gerek medya dünyasında hepsini inşallah dinleme fırsatı bulacağız. Bunlar sadece anayasacılar olmayacak, onu söyleyeyim. Siyaset bilimcisi de bunun içinde olacak. Bunun yanında normal bütün hukukçulardan idare hukukundan birçok insanları bu işin içine katacağız. STK'lardan birçok insanları buraya davet edeceğiz. Bu konuları ekonomist vesaire kendilerini dinlemek suretiyle, kendilerinden düşüncelerini alacak ondan sonra istiyoruz ki Türkiye bunları tartışır bir hale gelsin. Yani vatandaş eğer bu başkanlık sisteminin ne olduğunu bilmiyorsa veya başkanlık sistemini anlatan başkanlık sisteminin ne olduğunu bilmiyorsa o zaman ortaya bir netice çıkmaz."