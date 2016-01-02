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Erdoğan’ın “Hitler Almanyası” örneği, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer almadı

Erdoğan, "Üniter sistemli başkanlık, Hitler Almanya’sında da var" demişti

02 Ocak 2016 15:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sistemi ile ilgili açıklamasındaki “Hitler Almanya’sı” yönündeki değerlendirmeler, Cumhurbaşkanlığı sitesine konmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin yapılan haberleri için Cumhurbaşkanlığı’ndan “tarafsız ve dürüst habercilik ilkeleri ile bağdaşmaz” açıklaması yapılmıştı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın o sözlerine Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer vermedi.

Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada 'bu değerlendirmeleri çarpıtmak ve tam tersi bir mana vermek olarak görüp, yapanları ise tarafsız ve dürüst olmamakla' suçladı. Ancak internet sitesinde sadece Hitler benzetmesinin yapıldığı cümleler yer almadı.

“Böyle bir benzetme söz konusu değildir” denilen o açıklamada Erdoğan’ın basın toplantısında altını çizdiği üç nokta anlatıldı: 

“- Başkanlık sistemi üniter devletlerde de olur. Federalizme dayanmak zorunda değildir.

- Esas olan, adalet ilkesinin uygulanması ve halkın beklentilerinin karşılanmasıdır.

- İster parlamenter ister başkanlık modeli olsun, sistem kötüye kullanıldığında, Hitler Almanyası’nda olduğu gibi ortaya felaketle sonuçlanan kötü yönetimler çıkabilir. Önemli olan millete hizmet eden adil bir yönetim tarzının benimsenmesidir.”

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