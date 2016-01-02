Dünya medyası Erdoğan’ın ‘Hitler Almanyası’ göndermesini tartışıyor

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan dönüşü havalimanında yaptığı açıklamada kullandığı, "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığımızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz" ifadeleri dünya medyasında yankı buldu.

Daily Telegraph, “Dünyada ilk kez Erdoğan’ın, anayasal reformları için Hitler Almayası’nı pozitif bir rol modeli olarak kullandığını” yazdı.

Independent ve Guardian, “Erdoğan’ın Hitler Almayası’ndan etkili bir yönetim örneği olarak bahsettiğini” belirtti.

Time: Türkiye Cumhurbaşkanı Adolf Hitler’e benzemek istiyor

Telegraph: Türkiye Cumhurbaşkanı Hitler gücüne sahip olmak istediğini söyledi