Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın 'Hitler Almanyası'yla ilgili ifadeleri çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Suudi Arabistan dönüşüş havalimanında yaptığı açıklamada kullandığı, "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığımızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Erdoğan'ın benzetmesinin bazı haber kaynakları tarafından açıkça çarpıtılarak ve tam tersi bir mana verilerek kullanıldığı savunuldu.

Suudi Arabistan dönüşünde havalimanında bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı üniter başkanlık sistemi olabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirmiş ve "Sayın Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmenin ardından Davutoğlu, “Üniter devletlerde de başkanlık sistemi elbette ki olabilir” dedi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Bu doğru, yani üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu anda bunun zaten dünyada örneği var, geçmişten bu yana da var. Hitler Almanyası’na baktığınızda orada da bunu görürsünüz, daha sonra değişik ülkelerde aynı şekilde bunun örneklerini görürsünüz. Yeter ki tüm mesele, başkanlık sisteminin uygulamada halkını rahatsız eden bir yapısı, karakteri olmasın. Uygulamada siz eğer adalet dağıtıyorsanız, halkın beklediği de adalettir. Bu olduğu anda zaten sıkıntı olmaz. Şu anda da başkanlık sistemleri pür-i paktır ifadelerini kullanamayız. Başkanlık sistemi olup sıkıntıların olduğu yerler de var ama kıyasla baktığımız zaman parlementer demokrasiye göre onların daha başarılı olduklarını görüyoruz."

"Çarpıtıldı ve tam tersi mana verilerek kullanıldı"

Erdoğan'ın "Hitler Almanyası" benzetmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok basılı yayın organı Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını farklı başlıklarla okurlarına servis etmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'Hitler Almanyası' benzetmesinin bazı haber kaynakları tarafından açıkça çarpıtılarak ve tam tersi bir mana verilerek kullanıldığı" vurgulandı ve basın toplantısında Erdoğan'ın altını çizdiği üç nokta şöyle sıralandı:

1) Başkanlık sistemi üniter devletlerde de olur. Başkanlık sistemi, federalizme dayanmak zorunda değildir.



2) Hem parlamenter hem de başkanlık sisteminde esas olan, adalet ilkesinin uygulanması ve halkın beklentilerinin karşılanmasıdır.



3) İster parlamenter ister başkanlık modeli olsun, sistem kötüye kullanıldığında, Hitler Almanyası'nda olduğu gibi ortaya felaketle sonuçlanan kötü yönetimler çıkabilir. Ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi, bu tür sonuçların ortaya çıkmasına tek başına engel olamayabilir. Önemli olan millete hizmet eden adil bir yönetim tarzının benimsenmesidir."

Tarafsız ve dürüst habercilik ilkeleriyle asla bağdaşmıyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu hususların altını çizmek için Hitler Almanyası örneğini daha önce de verdiği belirtilen açıklamada, bazı basın kuruluşlarının "Erdoğan, etkili başkanlık sistemine örnek olarak Hitler Almanyasını gösterdi" şeklinde haber yapmasının tarafsız ve dürüst habercilik ilkeleriyle asla bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Böyle bir benzetme söz konusu değildir. Holokostu ve antisemitizmi, İslamofibiyle beraber bir insanlık suçu olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin Hitler Almanyasına olumlu bir gönderme gibi yansıtılmaya çalışılması kabul edilemez."