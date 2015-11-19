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Bilim / Teknoloji

Rusya Uzay Araştırmaları Enstitüsü: NASA'nın Mars'la ilgili 'yeni' bulgularını Sovyetler 40 yıldır biliyor

NASA, Mars'ın atmosferinin nasıl yok olduğuna dair yeni bulgular açıklamıştı

19 Kasım 2015 23:53

NASA'nın Mars'ın atmosferine dair açıkladığı "yeni" bulguların, on yıllar önce Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından ortaya konduğu ortaya çıktı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI RAS) çalışanları, NASA'nın açıklamalarının 40 yıldır bildikleri gerçekler olduğunu söyledi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI RAS) çalışanları, geçtiğimiz haftalarda NASA'dan bilim insanları tarafından açıklanan, Mars'ın atmosferinin nasıl yok olduğuna dair "yeni" bulguların, Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından yıllardır bilindiğini duyurdu.

Mars'ın atmosferinin nasıl yok olduğuna dair bilgilerin ve ölçümlerin daha önce Sovyetler tarafından yürütülen uzay programıyla zaten keşfedildiği bildirilirken, NASA'nın açıklamalarının 40 yıldır bildikleri gerçekler olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği'nin Mars-2, Mars-3 ve Mars-5 araçlarıyla Mars atmosferinde incelemeler yaptığı aktaran bilim insanları, Mars'ın atmosferinde saniyede kaç gram kayıp yaşandığının da ölçüldüğü bildirdi.

Ölçümlerin sonrasında da 1988 yılında Phobos 2 isimli Sovyet aracı tarafından doğrulandığı da belirtilirken, Sovyetlerin Mars atmosferindeki kayıplara dair araştırmalarının Planetary and Space Science dergisinde yayımlandığı hatırlatıldı. Sovyetlerin güneş fırtınaları ve Mars atmosferi arasındaki ilişkiden de haberdar olduğu ve 1984 yılında Leo Green'in konuyla ilgili araştırmalarını yayımladığı da duyuruluyor.

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