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Bilim / Teknoloji

NASA, beklenen açıklamayı yaptı: Mars'ın atmosferi Güneş fırtınası sebebiyle parçalanmış

NASA'nın yeni keşfi, Mars'ın nasıl soğuk ve çölleşmiş bir gezegen haline geldiği konusunda büyük ipuçları veriyor

06 Kasım 2015 01:15

Mars’ta "sıvı halde su bulunduğu" açıklamasıyla bilim dünyasını sarsan NASA, beklenen açıklamayı yaptı. NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.

Huriyet.com.tr'nin haberine göre, MAVEN misyonu kapsamında toplanan bulguların sonuçlarını açıklayan NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu. Bu keşif, bir zamanlar Dünya benzeri bir gezegen olan Mars'ın nasıl soğuk ve çölleşmiş bir gezegen haline geldiği konusunda büyük ipuçları veriyor.

Mars'ın yörüngesindeki MAVEN uzay aracının topladığı aktaran NASA, soz konusu Güneş fırtınalarının şu an da Mars'ın atmosferinde saniyede 100 gram gaz kaybına neden olduğunu açıkladı. MAVEN, Mars'taki suya ne olduğu konusunda ise henüz kesin bir sonuca ulaşamadı. Ancak bilim insanlarina göre iki ihtimal var: Ya atmosfere kaçtı ya da buzullarin altında kaldı.

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