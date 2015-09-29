"Mars'ta sıvı halde su bulundu"



NASA’nın Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, pazartesi günü yaptığı basın toplantısında "Mars’ta bazı ortamlarda sıvı halde su bulundu" diye konuştu. Bunun tuzlu su akarsuları olduğu kaydedildi.

Green "Mars eskiden zannettiğimiz gibi kuru, çorak bir gezegen değil" dedi. NASA bilim misyonunda görevli John Grunsfeld de bu buluşu "çok önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi ve "Bugün Mars’ta tuzlu su akarsuları olduğu kantılanmış gibi görünüyor" dedi.

Yüzlerce metre uzunluğundaki izler

Mars yüzeyindeki koyu izlerin yaklaşık dört yıl önce keşfedildiği belirtildi. Söz konusu izlerin yüzlerce metre uzunluğunda olduğu ve genişliğinin de beş metreye kadar yaklaştığı belirtildi. Bilim insanları, ilk baharda oluşup yazları genişleyen ve sonbaharda kaybolan bu çizgilerin akarsu olduğuna dair daha önce bir bulguya ulaşamamıştı. 2006 yılından beri 'Kızıl Gezegen' etrafında dönen Mars Yörünge Keşif Aracı'nın (Reconnaissance Orbiter-MRO) gönderdiği verilerin kapsamlı bir biçimde incelenmesi ve analizinin ardından araştırmacılar, bu hatların gerçektenden de akarsu olduğu kanaatine vardı.

Mars'ta yaşam ihtimali

Bilim insanları uzun süredir Kızıl Gezegen’de uzun yıllar önce akarsu olduğundan, Mars’taki vadi ve kanyonların bu şekilde oluştuğundan yola çıkıyordu. Green, "Büyük iklim değişiklikleri yaklaşık 3 milyar yıl önce bu durumu değiştirmiş olmalı" diye konuştu. NASA verilerine göre Mars’ın kuzey yarı küresinin neredeyse yarısı eskiden 1 kilimotre 600 metre derinliğe kadar ulaşan okyanuslarla kaplıydı, günümüzde ise bu suyun büyük bir kısmı donmuş halde.

Leicester Üniversitesi’nden İngiliz astrobiyolog Lewis Dartnell, tuzlu su akarsularının Kızıl Gezegen’de bakteri ve mikrobik yaşam ihtimaline işaret ettiği belirtti. Dartnell, NASA’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarının bugün Mars’ta yaşam olduğu ihtimalini artırdığını söyledi.