Mars'ta hayat aranıyor



Su, sıcak mevsimlerde muhtemelen Mars’ın yüzeyindeki dağ yamaçlarından akarak ardında koyu çizgiler bırakıyor. ABD’li bilim insanları böylece Mars’ta ilk kez sıvı halde ve hala varolan su buldular.

Horwitz kraterinde görüldüğü üzere söz konusu koyu çizgiler yaklaşık beş metre genişliğinde ve yüzlerce metre uzunluğunda. Ancak muhtemelen su içilmez durumda. İçinde magnezyum perklorat gibi pek çok çözünmüş tuz var. Esasen aşağı doğru suyla birlikte akan tuz kütlesi.

Yaz-kış farkı

Garni kraterinde açıkca görüldüğü gibi son zamanlarda tuzlu su kütlesi bu şekilde aşağı akıyordu. Tuz suyun donma noktasını düşürüyor. Böylece Mars’taki ısı sıfırın altına düşene kadar su gezegen yüzeyinde akışkan halde kalıyor. Ancak çizgiler sadece yazın meydana geliyor. Görünüşe göre su gerçekten soğuk olan Mars kışlarında donuyor.

ABD’li bilim insanları Mars’ın yörüngesindeki NASA’nın Mars Mars Yörünge Keşif Aracı'nın "Reconnaissance Orbiter (MRO)" görüntü ve verilerini analiz ettiler. Dağ yamaçlarındaki çizgiler uzun süredir biliniyordu. Araştırmacılar şimdi özel bir ölçüm cihazıyla burada tuz olduğunu keşfettiler. 300 kilometre irtifada bunu yapmak kolay değil!

Bir süredir bilim insanları Mars’ta hala su olduğunu düşünüyordu. Bir zamanlar Kızıl Gezegen’in yüzeyi büyük su kütleleriyle kaplıydı. Hatta gerçek bir okyanus vardı. Ancak büyük bir bölümü donmuş halde.

Tuza dayanıklı mikroplar

Mars aracı Curiosity’nin su araması, yaşam araması anlamına da geliyor. Sıvı haldeki suyun olduğu yerde yaşamın da çok uzakta olmayacağı düşünülüyor. Ancak ABD'li bilim insanları buradaki tuzlu suyun bilinen şekilde bir yaşama elvermeyecek kadar aşırı tuzlu olduğunu tahmin ediyor.

Ama nasıl? Mars’ta yaşam büyük ihtimalle yeryüzündekinden oldukça farklı olurdu. Bizi muhtemelen Hollywoodluk uzaylılar beklemiyor. Ama tuza dayanıklı mikroplar yeryüzünde de var. Neden Mars’ın dağ yamaçlarında da olmasın? Bu gerçekten büyük bir olay olurdu.