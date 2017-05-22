Rusya: Türkiye’ye domates yasağı devam edecek

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.
Sputnik’in haberine göre, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için geldiği İstanbul'da temaslarda bulunan Medvedev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağı 'şimdilik koruyacaklarını' söyledi.
Diğer taraftan Türkiye'den bir dizi ürünün alımına yönelik yasakları ve Türkiyeli vatandaşlarının Rusya'da çalışmalarına yönelik kısıtlamaları kaldıracaklarını belirten Medvedev, Türkiye'nin de 'aynı biçimde davranmasını' beklediklerini kaydetti.