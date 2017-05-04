Ekonomi Bakanı: Domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki, kendini zam şampiyonu yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fiyatı 10 liraya yaklaşan domatesle ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Zeybekci, "Domates ile ilgili de 'engeli aşılamadı' diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı” ifadelerini kullandı. Şaka yaptığını söyleyen Zeybekci Rusya’nın domatesle ilgili yasağını kademeli bir şekilde kaldıracağını da ifade etti.

"Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor" ana temasıyla gerçekleştirilen Forum İstanbul 2017'deki açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi:

"Ekonomi Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın rahatsızlıklarını, reeksport şartıyla dahilde işleme izin belgesiyle Türkiye’ye ithalat yapan şirketlerimiz, aynı zamanda Rusya’ya tarım ürünleri ihracatı yapan şirketlerimiz, ihracatçılarımız… Bunların rahatsızlıkları, Rusya’dan ithalat yaparken, Türkiye’deki tarım üreticilerinin Rusya’ya ihracat yapamamaları kabul edilebilir değildi. Dolayısıyla ihracatçılarımız bir süreç başlattılar. Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında Rusya’dan ithal edilen 1,9 milyar dolarlık, içinde buğday, ayçiçeği yağı, küspe, mercimek gibi ürünlerin olduğu portföy var. Buğdayda Rusya’nın ikinci ithalatçısıyız. Diğerlerinde birinci ithalatçısıyız. Burada bir anda bir sıfırlanma oldu. İhracatçılarımız, Rusya’ya ithalat yapmak istemediler. Biz de bunu kendilerine belirttik. Böyle bir süreç başlamış oldu. Biz yasak koymadık Rusya’ya ama Rusya’nın yasakları vardı. Biz hiçbir engel koymadık. Gerek tarife ile gerekse tarife dışında hiçbir engel koymadık ama Rusya’nın bu konudaki kurallarla yapmış olduğu engellemeler vardı. Yasakların doğurduğu olumsuz bir ortam ortaya çıktı. Dün itibarıyla bütün bu yasakların bitmesi yönünde önemli bir süreç başladı."

"Zam şampiyonu"

"Domates ile ilgili de 'engeli aşılamadı' diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı" şeklinde bir espri yapan Zeybekci, "İşin şakası bir yana... Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak. Bu gümrük vergileriyle kendilerini korumalarına müsaade edilecek, bizim yaptığımız gibi... Bu anlamda aynı enstrümanı kullanarak biz Rusya ile bundan sonra ticaretimizde yol alacağız. Onların gümrük vergileriyle koydukları tarifeleri biz de aynı şekilde gümrük vergileri ile koruyacağız" şeklinde konuştu.

"Domates hariç her şey halledildi"

Zeybekci, vize konusuna değinirken, iş dünyasının, nakliyecilerin, tır şoförleri ve uçuş ekiplerinin önündeki vize engelinin kaldırıldığını belirterek, "Ekonomi Bakanlığı olarak iş dünyasının bize başvurularında kendilerine TİM ve TOBB gibi kuruluşlarımızla belirleyeceğimiz bir geçiş süreci… Hedef tabii ki sıfır vize, 2015 Kasım öncesindeki döneme hızlı bir şekilde dönmek... Ama o sürece kadar da iş dünyamızın vizeden etkilenmesini minimuma indirmek gibi gayretimiz olacak ve işleri kolaylaştıracağız. Domates hariç her şey halledildi. Domateste de en kısa sürede farklı formüllere geçilecek" şeklinde konuştu.