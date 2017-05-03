Zirvede gündem domates

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yaptığı ziyaret ve Vladimir Putin ile yaptığı ortak açıklamaya ‘domates’ konusu damgasını vurdu. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine ilişkin problemlerin domates haricinde çözüldüğünü söyledi.

Bu konuşmasının üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adreslerinden domates fotoğrafını paylaştılar.