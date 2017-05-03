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Zirvede gündem domates

Erdoğan, Rusya'da Putin ile ortak basın açıklamasında Türkiye'den giden domatesler hakkında konuştu

03 Mayıs 2017 20:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yaptığı ziyaret ve Vladimir Putin ile yaptığı ortak açıklamaya ‘domates’ konusu damgasını vurdu. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine ilişkin problemlerin domates haricinde çözüldüğünü söyledi. 

Bu konuşmasının üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adreslerinden domates fotoğrafını paylaştılar.

 

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