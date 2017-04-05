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Dünya

Rusya: Türkiye, domateslerin güvenliğini kontrol edecek durumda değil

"Kontrole üretim aşamasında başlamak gerekiyor"

05 Nisan 2017 21:10

Türkiye'deki seraların büyüklüğüne dikkat çeken Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Türk yetkililerin, başta domates olmak üzere kendi topraklarında yetişen sebzelerin güvenliğini kontrol edecek durumda olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova'da düzenlenen uluslararası bir forumda konuşan Dankvert, "Bence kontrole üretim aşamasında başlamak gerekiyor. Türk meslektaşlarımız, çiftçilerin kurduğu seraları kontrol edemiyor" dedi.

Türkiye'deki seraların 10 dönümlük alana sahip olduğunu ve her birinin 1.000'er ton ürün verdiğini belirten Dankvert, dolayısıyla bunların güvenlik ve karantina koşulları bakımından kontrol edilmediğinden emin olduğunu vurguladı.

Dankvert, bu sonuca Rosselhoznadzor uzmanlarının Türkiye'de yaptığı denetimler sonucunda ulaştıklarını da kaydetti.

Rosselhoznadzor, geçen hafta Saratov kentindeki bir pazarda tespit edilen 1 tondan fazla Türk domatesini imha etmişti.

 

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